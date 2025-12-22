Beatriz Morales: pasión literaria

Forma parte de ese aguerrido grupo de mujeres jóvenes que ya están haciendo su particular revolución: desplegar toda su energía. Estudió en la ULPGC y es graduada en Filología Hispánica. Tras aprobar las oposiciones de secundaria es profesora de Lengua y Literatura en el IES Alonso Quesada. Precisamente el poeta es para ella una figura fundacional, no solo por su valor literario sino por su lucidez ética y estética. Su mirada irónica, su conciencia del desarraigo, su forma de habitar la modernidad desde una isla periférica sigue siendo profundamente actual. Su futura tesis doctoral, dirigida por Alicia Llarena, girará en torno a su obra y a las formas en que su pensamiento literario dialoga con la poesía canaria contemporánea, específicamente su conexión con nuestros paisajes y el diálogo que estos establecen con la identidad insular. Cree que el espíritu de Quesada sobrevive a la atención de lo cotidiano, en la conciencia crítica del sujeto insular, en la tensión entre pertenencia y extrañamiento. Muchos poetas actuales continúan esa línea de honestidad, de mirada sin artificio, de compromiso con una voz propia que no necesita grandilocuencia para decir lo esencial.

Cuenta su experiencia en la enseñanza: «Mis alumnos viven en un contexto atravesado por las pantallas, eso es innegable. Pero reducirlos a esa imagen sería injusto. Son curiosos, sensibles y capaces de reflexión cuando se les ofrecen los estímulos adecuados. Las humanidades les interesan cuando logran verse reflejados en ellas, cuando la literatura se presenta como una experiencia viva y no como un mero listado de contenidos, por eso realizamos mucho teatro: aplicamos las letras canarias para darle forma en el escenario, con sus personalidades renovadas y todo su talento, que es enorme, reluciendo. Es cierto que no todos son lectores habituales, pero muchos descubren en el aula que también puede ser un acto de resistencia, de placer y autoconocimiento. Mi labor, y la de tantos docentes, consiste precisamente en tender esos puentes: entre los textos y sus vidas, entre la tradición y el presente.»

Como escritora, piensa que la literatura canaria vive un momento fértil y diverso. Hay una pluralidad de voces, de géneros y propuestas estéticas que dialogan tanto con la tradición como con los discursos contemporáneos. Se escribe desde las islas sin complejos, con conciencia del mundo. En cuanto a la literatura escrita por mujeres, el panorama es especialmente estimulante. No solo por la calidad de las obras, sino por el apoyo, la comunidad abierta que entre todas se comparte, generando una constelación de autenticidad y amistad en muchas ocasiones. Abrir la mano y sentirte segura, con un espacio propio, Virginia Woolf estaría orgullosa. Las escritoras canarias están revisando la memoria, el cuerpo y su lenguaje, el territorio y la identidad desde perspectivas necesarias aportando una mirada crítica que enriquece y ensancha el canon.

Beatriz es entusiasta. En el encuentro literario Artebirgua, que se celebra en Juncalillo, en este 2025, dio una espléndida disertación sobre Alonso Quesada. Motivadora con sus alumnos, realiza un espacio semanal con escritoras y escritores en Canarias Radio. Es divulgadora constante de las letras insulares, y además es un producto natural de la cantera, aquí ha desarrollado su vocación.

Vinculada a la enseñanza pública, y a la vocación docente, desde niña le hablaba a sus peluches para contarles historias y mostrarles el mundo desde su perspectiva. El haber estudiado en la universidad local ha supuesto beneficiarse de un espacio que ha marcado su mirada, y motiva el leer nuestro territorio desde la palabra. Ha tenido grandes profesores y profesoras. Y el hecho de trabajar en el IES Alonso Quesada supone una invitación a dialogar con la tradición literaria regional. Combina el aula con la coordinación de proyectos lectores y culturales, pues la literatura es una forma de conocimiento, pensamiento crítico y construcción de identidad.