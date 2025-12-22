Truchas de batata o garbanzas, memoria dulce de las fiestas navideñas en Canarias

En Canarias, las Fiestas Navideñas empieza cuando la cocina huele a batata o garbanza, anís y canela. Empieza cuando alguien extiende la masa con paciencia, como quien estira un recuerdo, y prepara truchas de batata o garbanza, sabiendo que no son solo un dulce, sino una forma de quererse.

Cada trucha guarda un viaje. Viene de lejos y de cerca a la vez. De manos campesinas que cruzaron el océano y regresaron con nuevas mezclas en la memoria, de conventos, de islas donde la batata y la garbanza creció humilde, aferrada a la tierra volcánica, alimentada por sal y los alisios. Todo eso cabe en una pequeña empanadilla.

En las casas canarias, las truchas se hacen al golpito. No admiten prisas. Hay que sancochar la batata o las garbanzas, moler la almendra, perfumar la masa con limón y matalauva, y probar, siempre probar, para que queden «con fundamento». Mientras tanto, la cocina se llena de voces, de historias repetidas cada año, de silencios cómodos que solo existen entre quienes se conocen bien.

Y luego está el juego. Esa trucha rellena de algodón que alguien esconde con picardía. Nadie lo dice en voz alta, pero todas las miradas vigilan. Cuando toca, hay risas, hay protestas fingidas, hay canciones improvisadas o promesas de invitar a algo. Es una broma sencilla, pero encierra algo profundo, la alegría compartida, la complicidad que hace familia, aunque no siempre sea por sangre.

En Canarias, las truchas llegan a la mesa al final, cuando ya parece que todo está hecho. Y sin embargo, son ellas las que lo cierran todo. Un pisco dulce que confirma que estamos juntos, que un año más seguimos aquí, que la memoria también se cocina.

Que no falten nunca truchas en nuestras mesas Canarias.

Porque mientras existan, las fiestas navideñas seguirá teniendo sabor a casa, a identidad canaria.