Vientos de cambio

Alrededor de los 60% de los extremeños que decidieron votar ayer lo hicieron por opciones de derecha y extrema derecha en una de las regiones que durante décadas representó una fidelidad granítica al PSOE. La participación no fue alta, pero tampoco clamorosamente baja, un 62,4% aproximadamente. Ahora, casi dos años y medio después de las últimas elecciones generales, comienza un largo proceso de derrotas socialistas perfectamente pronosticables. Ni en una sola de las citas electorales del próximo año el PSOE parte como hipotético ganador. Van a perder en todas las comunidades y se quedará en la oposición. En eso va a quedar la genial estrategia político-electoral de Pedro Sánchez.

En Extremadura obligó a presentar como candidato presidencial a un individuo procesado judicialmente y que cometió un fraude de ley para convertirse en diputado, es decir, en aforado. Tal vez salga absuelto del juicio al que deberá someterse por presuntas irregularidades en la contratación del hermano del presidente Pedro Sánchez por la Diputación de Badajoz. Pero no se librará de la vergüenza de haber conculcado la ley para aforarse. Sus declaraciones de anoche son un insoportable compendio de imbecilidades, insensateces y patujadas. Después de la peor derrota sufrida jamás por el PSOE extremeño este señor tal vez dimita como secretario general, pero ni a tiros dejará el escaño. No asume ninguna responsabilidad.

Esta semana Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, dejará sus cargos para centrarse en las elecciones en Aragón, donde al PSOE le espera otra buena hostia. Y así hasta Andalucía. Porque aquí el Jefe – que cada vez presenta un aspecto más zombificado -- decidió que era una idea brillantísima mandar a ministros como candidatos a las comunidades autónomas, y que las respectivas organizaciones territoriales se pusieran firmes. Esto lo hace Felipe González en los años ochenta y lo cuelgan en una reunión del comité federal. Sánchez se ha ciscado en la autonomía de las federaciones socialistas con un desprecio ilimitado, con una actitud cuasicolonial que no solo se saldará con un reguero de derrotas electorales, sino que también conllevará el debilitamiento político y organizativo en todos los territorios.

Extremadura se señalará en el futuro como el momento de la derechización electoral de España tomó velocidad de crucero sin marcha atrás. Está a punto de acabar el argumento de que España es un espacio político de centro -izquierda. No lo es. Ya está operando incluso una transferencia de votos del PSOE hacia Vox. En las elecciones extremeñas el voto socialista decepcionado se marchó muy probablemente a la abstención, pero un porcentaje no despreciable (clase media baja, jóvenes, rentistas) pueden haber optado por la ultraderecha. Si la izquierda no está en shock debería estarlo. No puede seguir pretextando excusas.

El voto a la derecha y sobre todo el crecimiento de la extrema derecha representa una creciente insatisfacción con la democracia representativa frente a una izquierda que ya no sabe, no puede o no quiere desarrollar verdaderas políticas de redistribución de la riqueza, que no elimina eficazmente la pobreza y la exclusión social, que no gestiona eficientemente la inmigración, que ya no garantiza un funcionamiento satisfactorio de los servicios sociales. Y son muchos años así. Concretamente desde la aterradora crisis de 2007/2008. Más de quince años de un malestar profundo y una desconfianza que se agiganta hacia todo el sistema político tradicional, sus líderes, agendas y retóricas, pero muy intensamente hacia a izquierda.

Vox no deja de subir. Vox realmente no parece tener techo todavía. Y esta situación se reproduce en todas las comunidades autonómicas. También en Canarias. El crecimiento de Vox debería ser realmente explosivo para amenazar la mayoría de centro derecha en la Cámara regional. Pero en cabildos como los de Tenerife o La Palma o ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Granadilla o Telde no se puede estar tan seguro.