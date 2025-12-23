¿Primero Canarias es de centro o de izquierda?

¿Qué ideología tiene Municipalistas Primero-Canarias (1ºCAN)? Desde fuera se han hecho varias calificaciones e incluso descalificaciones, diría sin conocimiento e incluso injustas. Se puede responder desde sus ponencias y resoluciones o desde su gestión política. Hay que afirmar que el 90% de integrantes de 1ºCAN proceden de NC, que hasta su VI Congreso se definía como nacionalista de centro izquierda. Hasta la fecha, nadie ha cuestionado o variado tal posición, ni las pautas de su gestión tan bien valoradas hasta el otro día. Pero ¿Primero Canarias se ubica en la izquierda o en el centro?

Antes que nada, la nueva organización, además de definirse nacionalista y progresista, defiende y trabaja por un municipalismo que no solo fortalezca la democracia de proximidad, sino que también contribuya a la construcción de un mundo más equilibrado, justo y sostenible desde lo local.

Primero Canarias asume como fines específicos: a) Lograr las mayores cuotas de autogobierno para Canarias; b. Defender y promover la identidad, cultura y costumbres de Canarias. c. Garantizar la equidad entre personas y territorios. d. Proteger el medio ambiente y fomentar la sostenibilidad. e. Defender los derechos y libertades de los seres humanos. f. Servir de cauce de formación y participación política activa de la ciudadanía canaria. Y defiende, en su preámbulo, un municipalismo que no solo fortalezca la democracia de proximidad, sino que también contribuya a la construcción de un mundo más equilibrado, justo y sostenible desde lo local.

Sus ponencias desarrollan, además de un análisis crítico, como se puede comprobar en www.primerocanarias.es, propuestas claras para avanzar hacia la inclusión y la justicia social, el bien común, en la igualdad de hombres y mujeres y la asunción de la diversidad, el acceso a una vivienda digna, en una fiscalidad progresiva, en una economía circular y ecología azul, la acogida e integración de la migración, en la solidaridad y cooperación internacional, el apoyo a los pueblos empobrecidos y colonizados, y hacia ser una plataforma de paz.

Asimismo, 1ºCAN se compromete a seguir activando formas de democracia directa y deliberativa; construir Canarias con todas las personas fomentando valores como la integración, la multiculturalidad o la educación para la convivencia; y avanzar de forma decidida hacia un modelo económico sostenible medioambientalmente y justo socialmente, más diversificado y contenido. Y está convencida de afianzar en el proyecto de ecoisla, que «significa vivir en equilibrio con nuestro territorio, con nuestra historia y con nuestra gente».

Además de las ponencias, sus resoluciones concretan en la misma línea sus propuestas ideológicas y políticas claramente progresistas. Por mencionar solo dos: la cuidadanía, en la que se apuesta por la participación, el protagonismo de la ciudadanía y el cuidado corresponsable entre las personas y con la naturaleza; y solidaridad con los pueblos saharaui y palestina. 1ºCAN rechaza el genocidio del gobierno sionista de Israel sobre las poblaciones de Gaza y Cisjordania; y se alinea con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en contra del anexionismo marroquí.

Sin lugar a duda tales propuestas se pueden enmarcar en posiciones de izquierda. De suyo a preguntas de Efe, hace dos meses, el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, manifestó que ser progresista es ser de izquierda. Pero, si seguimos lo aprobado por el Congreso el 15 de octubre, 1ºCAN se define como una organización de centro izquierda. Después de aclarar qué entiende por municipalista, se afirma en la ponencia Política: «También nos comprometemos desde nuestro nacionalismo de centro izquierda en la búsqueda y establecimiento de confluencias en los procesos electorales para la configuración de mayorías institucionales de gobierno con organizaciones afines del espacio progresista y/o nacionalista».

Asimismo, expresa con claridad que Primero Canarias, «organización política de centro izquierda, nace para formar parte, de manera relevante, de ese espacio nacionalista, de ese movimiento político necesariamente transformador, plural y profundamente democrático. Integrador, también, de distintos posicionamientos en la relación Canarias- Estado, desde el autonomismo a las distintas formulaciones del federalismo». Y añade que es «ajeno a estériles ortodoxias ideológicas, desde un nacionalismo progresista abierto, constructivo y superador de las graves desigualdades que padece nuestra tierra».

Igualmente, en la ponencia de Ideología, Primero Canarias se reconoce como «herederos del mejor municipalismo democrático y, a la vez, pioneros de una nueva política igualitaria, ecosocial y profundamente canaria. Aspiramos a una Canarias democrática, justa, verde y comunitaria, construida desde lo local y el nacionalismo progresista». Y se define como «un partido nacionalista y de centro-izquierda, comprometido con la transformación ecosocial del Archipiélago desde el arraigo municipalista y con vocación de autogobierno». Su único veto y línea roja es a «cualquier colaboración o pacto con organizaciones de ultraderecha o de aquellas que apliquen sus mismas políticas».

Se puede concluir, sobre si es de centro o de izquierda, que Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN) se reconoce, por su gestión política y por sus principios y propuestas, como una organización nacionalista, progresista y municipalista de centro izquierda.