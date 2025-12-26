Eduardo Mendoza y la mansedumbre

Sigo pensando, desde que cayó en mis manos la obra de Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gurb (1991), que es la mejor crítica posible a la situación de la educación en España. En el año de su publicación, ya lo era, aunque pasó inadvertida, y en el presente es clamorosa la premonición del catalán sobre el sistema educativo en este país. Casi nadie parece desmentir el diagnóstico que se realizaba en aquel curioso libro, pletórico de humor e ironía, pero punzante como ninguno sobre los males que aquejan a la realidad hispana.

Valiéndose del particular escalpelo de un extraterrestre en busca de un subordinado aparentemente desaparecido describe, entre pasmado y sorprendido, lo que acontece a su paso, desde las continuas zanjas en la vía pública hasta el «nivel de mansedumbre» de los «entes individualizados», expresión con la que el alienígena denomina a los seres humanos. La mansedumbre no es otra cosa que el impacto ejercido por la ausencia de una instrucción básica sobre los personajes que salen a su encuentro o, simplemente, con los que se topa en su peregrinaje por las calles de Barcelona, que bien podría ser cualquier gran ciudad de España.

En el noveno día, según confirma la bitácora de la nave espacial, Gurb, travestido de Marta Sánchez, toma contacto con un primer ente que resulta ser un catedrático de universidad, que se ofrece a llevarlo en su medio de transporte, un pequeño Ford Fiesta, y, a partir de ahí, se pierde el rastro del tripulante que da nombre a la obra de Mendoza. La descripción del profesor de la Universidad Autónoma de Bellaterra es detalladísima, incluyendo el oportuno «nivel de mansedumbre», establecido en una posición baja. El autor catalán juega al despiste con el lector, puesto que invierte los valores que uno esperaría encontrar: cuanto mayor es la educación recibida, menor es el efecto en la mansedumbre del individuo. Por el contrario, cuanto más baja es la instrucción, más aumenta el «índice de mansedumbre».

La habilidad de Mendoza estriba en trasladar a la literatura lo que de suyo es una velada crítica, sutil y certera, a la línea de flotación del sistema educativo español que, como digo, sólo ha empeorado desde la edición del libro. Es una pena que casi nadie haya reparado en el trasfondo socioeducativo de la denuncia del escritor catalán, salvo algunos lectores privilegiados que han ido más allá de la carnavalada extraterrestre. Sabido es que el autor emplea el humor y el sarcasmo como el médico el bisturí, es decir, con agudeza y precisión.

Al conocer la noticia de su reciente designación como Premio Príncipe de Asturias de Las Letras, me he sentido gratamente complacido por el galardón, muy merecido por otra parte. Hago votos para que, en el futuro discurso de recepción, ante las principales autoridades del estado, pronuncie algunas palabras sobre la educación en España y oriente a la clase política acerca de lo que debe ser un sistema universal de enseñanza y sus objetivos. Tal vez, y sólo tal vez, podamos ver sonreír al desaparecido Gurb al fondo del patio de butacas del Teatro Campoamor de Oviedo.