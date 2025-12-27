Incesantes, homenaje a Eugenio Padorno

Hay artistas que desarrollan su carrera al margen del tiempo, artistas cuya creatividad continuadamente crece y que suplen la energía de la juventud que constantemente decae con la maestría en la ejecución de los detalles y con la invención de nuevas melodías, atrevidas texturas, novedosos movimientos y exquisitas letras.

Estos artistas van con el correr de su época pero son capaces de adelantarse a su momento y regalar a la humanidad obras en punta de lanza hasta el final de sus días. Son estos artistas los que trascienden la materia y las horas y se codean en el ámbito de los dioses.

En homenaje a la persona y a la obra de Eugenio Padorno quiero celebrar el talento de los artistas cuyo poder no cesa. Porque la vida y la palabra de Eugenio Padorno están hechas tan de siempre como la palabra de Valente o Paz o Vallejo o Gorostiza o su hermano Manuel, y porque es Eugenio de una clase de hacedor de las artes y las letras que escasea y cuya cosecha mejora más allá de la vida y más acá de la muerte; como Kraus, que depuró su arte hasta el final para que resuene hoy mejor día a día, como César, su obra más viva que nunca en esta era de crisis medioambiental, como Bowie en la conmoción física de sus últimas creaciones, como la sonoridad sofocante de un Fripp hiperactivo, de un McCartney aún inspirado, como las coreografías de Carolyn Carlson que a otros la edad obliga a dejar la responsabilidad de ejecutar.

La voz de Eugenio Padorno es la del artista que no cesa, la que surge con la fuerza de un impulso sin origen explicable y se eleva junto a las artes y las letras que no paran de decir porque las potencialidades de su obra escrita y de su obra por editar están en permanente gestación. Son las cosas de la poesía en movimiento, de la poesía que vive y perdura y que a todas las artes hermana.

La poesía de Eugenio Padorno nace mirando el porvenir, desde la de Para decir en abril (1965), pasando por Septenario (1985), Paseo antes de la tormenta (1996) y La echazón (2010), y pasando también por la de sus más recientes títulos, Donde nada es todo lo asible (2015) y su antología Acaso sólo una frase incompleta (2018), hasta la de los títulos revisados y de inminente publicación y hasta la de aquellos otros aún en esbozo, que descansan con notas y tachaduras sobre una mesa y aguardan su versión definitiva.

Así son los artistas incesantes, abiertos a un transcurrir más allá del «otro lado» del texto y también del otro lado de la vida. Al escribir «del otro lado» no pienso que la figura de Eugenio Padorno tiene dos facetas, la de un lado y la del otro, sino que tengo en mente el verso de Aleixandre que reza «de otro puente a otro puente» y en el que expone de manera magistralmente sencilla que el tiempo y el espacio no transcurren de un punto a otro sino que forman parte de un transcurrir continuo sin principio y sin final.

Así mi idea de Eugenio ahora que escribo sobre los artistas que, como él, no cesan, que no es él sólo la idea de una obra imprescindible en la conformación de la cultura canaria, o la de una personalidad de tintes existenciales y entregada a la creación como cuasi único recurso de vida, sino la idea de una figura cuyo tránsito en la tradición de la literatura canaria no es contingente sino que es parte necesaria de esa tradición y en la que acaso estuviera él ya escrito y en la que tal vez hubiere de estarlo.

En Eugenio el antes y el después se concentran en un punto sin posibilidad de ser definido permanentemente, tan sólida es su figura. Por ello tal vez la palabra «acaso» seguida de verbos en pasado de subjuntivo («fuera») y de sustantivos («una roca», «la casa»), sea una combinación propia del discurso poético de Eugenio, pues señala la transitoriedad de las acciones y de las cosas de la vida y la endeblez existencial de todo aquello que se nombra. Porque «acaso fuera una roca», «acaso una huella huera» son propias de una poesía abandonada a la condición de un ser que no las tiene todas consigo y a la eterna cuestión de la permanencia de cualquier biografía, que a lo más, acaso, tal vez, podrá conservarse en tinta sobre papel.

En su persona sucede igual que en su poesía. Al lado de su semblanza aislada, hermética, adentrada en sí, hay incesantes posibilidades a los otros lados de su espejo. Recuerdo al Eugenio socarrón, que se reía conteniendo la expansión clara y diáfana de su regocijo, como si tuviera vergüenza de ser feliz, al Eugenio expansivo, al que gustaba después del trabajo ir a un patio interior hindú de la calle Albareda a tomar un aperitivo, un lugar residual y pintoresco hoy urbanizado, un lugar discreto y central al tiempo, donde ese aperitivo se podía alargar hasta más allá de lo convenido.

Ese otro Eugenio, sano, jovial y hedonista, siempre tímido, cigarro entre manos, es el que recuerdo en lo incesante de su obra, a este lado del espejo, pues con ese compartí largas jornadas en interminables diálogos sobre cosas que él sabía y yo ignoraba y sobre las ideas de un joven por las que él sentía curiosidad. Porque ése es un rasgo del Eugenio que, estando a este lado del espejo, también lo está al otro, la tendencia feliz e irrefrenable a observar con la mirada puesta en el futuro a quienes generacionalmente le seguían para atisbar qué sería de Canarias si él algún día, tal vez, acaso, faltara.

Cargada de futuro nace la poesía de Eugenio Padorno, incesante en vida, incesante en obra, incesante al otro lado de su lugar presente, poesía cargada con flechas de ética y de estética, el carcaj bien provisto de palabras compuestas y recompuestas, y ordenadas, desordenadas y vueltas a ordenar para hacer que el abecedario y la gramática y la poética y la retórica sean el fin último del gozo mental de una sensibilidad que debería ser cultivada para con la aprehensión de la belleza lograr trascender, siquiera por un instante, los límites caprichosos de la carne. Gracias Eugenio, por mantener siempre tensado el laborioso arco del lenguaje.