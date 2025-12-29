Acaso mi peor artículo

Cuando repartieron el espíritu navideño yo debía de andar en la fila de los embutidos. Mi querencia de navidad, he de confesar, se ciñe a Dickens, a Capra y a Bing Crosby. Tras cuarenta años dedicado al oficio de enseñar literatura (acaso mi único talento), lo único claro en una ciudad en la que nunca nieva son dos semanas de vacaciones lejos de las aulas, aunque últimamente le haya dado por llover y al menos huela a invierno. Cierto que hubo un tiempo en que formé parte de un cuarteto al que llamábamos, no sin ufanía, los Reyes Magos del Jazz. Todo gracias a tres músicos fabulosos que me permitían cantar con ellos «Santa Claus is coming to town» o «Christmas Song» en un bar de Vegueta de cuyo nombre no logro acordarme. Reconozco, sin embargo, que no he puesto un árbol de navidad en ninguno de los salones de mi vida. Que el único belén que montaba en casa consistía en media docena de figuras imantadas que a cada rato se desprendían de la nevera y se descascarillaban. Abandoné esa práctica cuando el buey quedó decapitado, San José renco de la pierna izquierda y el ángel anunciador manco de un ala. Como tampoco tengo alma de Ebenezer Scrooge, di una tregua a estas fechas en los años en que mi hijo Carlos (acaso mi mayor novela) me contagiaba su ilusión incólume por Papa Noel y los Magos de Oriente. Ahora con mi mujer (acaso mi mejor poema) me dedico al placer más que culposo de ver películas de nieve y chimenea en las que triunfan siempre el amor, los buenos deseos y el genio de la navidad. Fuera de esto, me agotan la felicidad postiza, las comidas pantagruélicas, la marabunta de gente en los comercios, los guasaps reciclados y sobre todo el puñetero tráfico. El que tasó que las veinticuatro horas del día se dividían de modo proporcional en ocho para el trabajo, ocho para el descanso y ocho para el ocio no vivió jamás en una isla («porción de tierra rodeada de agua por todas partes» y, por ende, espacio limitado) donde el nativo coge el coche hasta para ir a la ferretería de la esquina. Aquí el ocio le cede un cuarto de su tiempo a los atascos. Si se me dieran los cálculos tanto como los libros, les diría que echamos al desagüe un día entero por mes, lo que implica doce días por año, que vienen a ser más de dos años de mi vida esperando llegar a alguna parte. Tremendo desperdicio filosófico. Así y todo, no quiero acabar esta columna (por melancólico, acaso mi peor artículo) sin desearles a ustedes un año nuevo lleno de venturas. Claro que luego vendrán el pirata americano, el tahúr ruso o el carnicero de Gaza a joderme el cuento de navidad y vuelta la burra al trigo de mi melancolía.