Debates y propósitos

Con la entrada de un nuevo año siempre acostumbramos a prometernos buenos propósitos. Normalmente la mayoría se quedan en eso, en propósitos. Como sociedad se nos van acumulando varios en una era de incertidumbre. Problemas como la vivienda, la carestía de la vida, la movilidad o la saturación del espacio público convergen junto a otros en lo que para nosotros ha representado el estado del bienestar en las últimas décadas. La propia democracia parlamentaria también se cuestiona ahora desde las generaciones más jóvenes (igual la peor pedagogía ha sido darla por sentada). Hasta no hace tanto este pilar era un consenso a izquierda y derecha que contaba con una gran mayoría de responsables en su defensa, más allá de sus matices o recortes.

Hay algunos debates que están silenciados en una especie de omertá que, si bien ha funcionado para algunos durante años, hoy se antoja ya tan absurda como irresponsable teniendo a los enemigos de estos consensos a las puertas. Buena parte de nuestra sociedad y sobre todo el estrato más joven, vive con sensación o certeza de que el estado les ha fallado respecto a problemas como los antes mencionados. Por el “estado”, se asume o entiende una mezcla de la representación política y de las administraciones y sus funcionarios (personal en general).

Más allá del enfado primario o desconocedor de las complejidades y problemas que explican la parálisis, lentitud o directamente el colapso de las administraciones como ejecutoras de acciones que mejoren la vida de la gente a todos los niveles, hay varios debates aparcados entre personas que bien conocen esta realidad desde dentro (en petit comité o privado, esos conversaciones si suelen darse). Una especie de «entente cordiale» entre algunos políticos que buscan «sobrevivir» (la mayoría busca hacer lo posible o más aprovechable), funcionarios claves conocedores de quien ostenta el verdadero poder para hacer o parar cualquier gestión, y unos sindicatos que hace tiempo cayeron en la trampa de su propia supervivencia, freno para liderar y proponer cambios que generen «malestar» a su propia identidad corporativista, por cuestionar privilegios. Una jaula de hierro al estilo «weberiano» que se oxida cada vez más.

Uno de tantos ejemplos lo tenemos en la ejecución de los fondos comunitarios tras la pandemia. Nuestras administraciones y políticos no son capaces de ejecutarlos porque la sobre burocratización ha cegado la razón, impidiendo ver desde dentro de la caja la imperiosa necesidad de hablar, cambiar y legislar sobre muchos aspectos como precisamente la eficiencia y el rendimiento del personal público, o la temporalidad y limitación en el ejercicio de los cargos públicos (por citar solo dos que aluden a esa entente). Hasta ahora se eludían estos debates y se difamaba a quien los planteaba como a un enemigo de lo público. Es justo al revés. Ahora mismo, defender el estado del bienestar requiere precisamente de estos debates, sin complejos y con honestidad. Porque lo que está ocurriendo es que es el populismo ultra es el que está conquistando el espacio para moto-serrarlo mientras los demás seguimos en silencio.