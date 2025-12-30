Doce uvas y una baliza

Una buena noticia para quienes estaban preocupados por si la polarización política iba a torpedear las largas y bien regadas sobremesas navideñas, la irresistible resistencia de Pedro Sánchez ha sido relegada a segundo tema irritante para tratar en familia. El primero: la baliza V16 de emergencia, preceptiva como instrumento de preseñalización de accidentes de tráfico a partir del 1 de enero.

Yo aún no la tengo. Yo la pedí a los Reyes. A mí me la metieron este año en la cesta, en lugar de la cecina, qué decepción. A mí me llega el 31, jo, y si me voy sin ella a ver si me multan a la vuelta de Nochevieja. ¿No dijeron que el primer trimestre era recomendable pero no obligatoria? Nooooooooo. Ya te puedes espabilar, que me han asegurado que no habrá balizas para todos. Yo he leído que no se ve bien, que hasta los intermitentes dan más luz; que la policía y los bomberos no quieren balizas y que en seis meses volvemos a los triángulos. ¿Qué me dices, si yo ya los he tirado a la basura para que no me ocupen sitio en el maletero? ¡Pero si viajas a Francia la semana que viene y allí son obligatorios los triángulos! Te vas a tener que comprar otros, si encuentras... igual en alguna app de segunda mano. Ningún país de Europa las tiene, las puñeteras balizas. Me ha dicho uno que tiene un primo que trabaja en un ministerio que sabe de buena tinta que las ha puesto obligatorias Pedro Sánchez para tenernos controlados en todo momento, en plan chip. ¿Cómo que controlados, si es como una linterna? ¿O no la has conectado con la DGT? No, y he tirado la caja y el papelajo que había dentro, ya sabes que yo soy más de intuición que de leer los manuales de instrucciones… Yo no lo supe hacer y le tuve que pedir ayuda al hijo de la vecina, que es informático. Uy, cola había en la ferretería del barrio para codificar el chisme, la gente mayor no se aclara. A mí me ha costado 20 euros en el bazar. A mí 35 en la tienda de telefonía. Jo, a mí sesenta porque tiene un estuche precioso, un imán superpotente, pilas de recambio y la luz se enciende de manera progresiva. Que te puede dejar ciego la baliza si la prendes de repente. Yo he metido en la guantera las gafas de 3D del cine para ese menester. A ver si la de 20 euros no va a estar homologada, muy barata me parece… que la DGT acaba de retirar cuatro tipos del mercado, los de Consumidores les han puesto a caldo por crear inseguridad jurídica. Yo lo miraría en su web, te pueden poner 80 euros de multa por no tenerla bien geolocalizada, y 200 por no llevarla. Me ha dicho una que su cuñado trabaja en Hacienda que es un plan de Pedro Sánchez para ingresar dinero a saco de los desgraciados, porque como es incapaz de aprobar los presupuestos… anda, pásame un polvorón. ¿Y lo de que las bicis y los patinetes también la deben llevar? ¡Eso era mentira! ¡Inocente!

No sé qué encuesta de Tezanos determinó que este era el momento idóneo para someter a los españoles a semejante tensión colectiva. Tal vez al Gobierno le pareció que no tenía suficientes frentes de crispación abiertos y quiso sumar uno más; quizás pretendió poner algo de luz en la incertidumbre que vivimos. Aunque si este país salió airoso del famoso Efecto 2000 que iba a paralizar todos los ordenadores del mundo, también superará este cambio. Adiós a 2025, el año del gran apagón. La baliza V16 es la estrella de Belén que iluminará este 2026 que llega con la promesa de un eclipse.