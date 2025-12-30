Al socaire del silencio

El hábito más practicado acaba siendo el de dejar hacer, el dejar pasar. Nos convertimos en anónimos en el pulso de los abstencionismos: nada me pasa, nada me afecta. Vamos, esto no va conmigo. Es como navegar a sotavento en un velero: perdemos maniobrabilidad.

En la vida que nos muestra la sociedad actual vivimos a impulsos, al estilo de los ensayos de Pávlov, donde la sensación y la estimulación vencen a la razón.

No tiene nada de novedoso, pero no por ello voy a cejar en el empeño de mostrar lo evidente frente a lo aparente, tan iguales y distintos. Y así, manejados nuestros jóvenes -los más ilustrados, con más estudios, con mayor ilusión- vemos cómo descienden las estadísticas de las fiebres de másteres y colaterales. Renuncian a estudiar, a mejorar su formación académica, porque asustan a sus potenciales empleadores.

Preguntan: Con ese currículo, ¿cuánto pretendes cobrar? Nos basta con el inglés; los otros idiomas te apartan del perfil del puesto de trabajo.

Y así, un sinfín de importunas desconsideraciones hacia el esfuerzo mostrado por la aspirante. Hay que establecer una estrategia en la que la empleadora no se sienta disminuida ante la potencialidad de la aspirante. Desincentivamos a nuestras generaciones por repudio a la inteligencia, sin darnos cuenta de que, día a día, nuestras facultades personales se ven superadas por la tecnología.

Por otro lado, la sociedad del cansancio: la hiperestimulación también genera hastío, y ello conlleva la falta de comunicación, centrándonos en nosotros mismos hasta el agotamiento, hasta caer en la ilusión que genera todo el ilusionismo de lo que pudo ser y no fue.

Este derrotero me lleva a recordar la película Blade Runner, de hace ya más de cuarenta años: un cómic fílmico de ciencia ficción donde los humanos se enamoran de humanoides y los vehículos surcan de forma cuasi caótica los espacios aéreos urbanos. ¿Ciencia ficción? No. Hace años que las consolas han sustituido al esfuerzo físico y a la propuesta de situaciones, convirtiéndonos en audaces esquivos de la oferta. Los drones ya existen con capacidad para trasladar personas, y los humanoides están a punto de tener cuerpos agradables al tacto. Lo de la lengua les llevará su tiempo.

¿Dónde están las interacciones humanas, esos complementos del tratamiento de lo personal: la afección, el cariño, la sensibilidad del momento, la necesaria pasión del compromiso, lo intuitivo, ¿lo creativo? Si dejamos que la propuesta de la inteligencia artificial, con sus múltiples variables, sustituya nuestra decisión y nuestra voluntad, me surge un vacío, una falta de iniciativa.

Aun con todo, lo fantástico que ofrece está en hacernos ver cómo se quieren un perro y un gato: dos visiones distintas de sus mundos. Se pretende olvidar u omitir la dicotomía hegemónica, intelectual y económica, presentando un mundo feliz, aun cuando los horrendos genocidios alumbran nuestro presente.

El placebo -ya sea vía interacción domótica o vía consumo para las masas-; conciertos, partidos de fútbol y otras actividades dedicadas a estas, sustraen el debate. El calendario de festejos, sin nombrar los de pueblos y villas, colma los tiempos. Estas actividades también sustraen la comunicación, aunque bailemos, brinquemos, vociferemos o suspiremos juntos.

Parece que la economía lo mueve todo, sin auxilio inspirador para el mundo pretendido, fijando su culmen en la satisfacción como propósito o meta. El estornudo es un propósito y una meta en sí mismo: es el culmen de una acción, pero no su génesis. Apartarnos de la razón de ser -del porqué vivimos y qué sociedad conformamos- me produce una sensación de orfandad intelectual, de desasosiego. Depositamos en los grandes trust la confianza de nuestro futuro, llegando incluso a la formulación del ‘orgasmetrón’ social diseñado por Woody Allen en El dormilón: placebo ilusorio de nuestro vivir cotidiano, ejemplo del onanismo sensorial electrónico, paralelismo de nuestra condición social.

La conciencia social -ese etéreo conglomerado moral que, de forma intuitiva, marca o hace gravitar nuestras respuestas sobre la comunidad- parece perder sentido ante la lasitud de los comportamientos convertidos en hábito. El todo vale nos hace levitar: perdemos referencias y desconsideramos las repercusiones de nuestros actos, despojándonos de nuestras vergüenzas y desoyendo lo que estas tienen de cultural como vehículo integrador e identificador.

La saturación que produce la sociedad del deber, comprometida con el obtener, termina por extenuarnos y, ya cansados, simplemente no comunicamos ni aportamos. El egocentrismo de nuestro quehacer nos inhabilita socialmente ante la extenuación. Dicen que Dios descansó el séptimo día. Lo oigo desde el jardín de infancia. Es cierto que hoy nos imponemos un día de descanso a la semana, pero nunca me explicaron el porqué de aquel.

No hacer nada ‘productivo’ puede implicar deshacer la agonía semanal: compartir con otros; disfrutar de una regata de vela latina con el paisano que suspira por otro bote; recorrer el sendero que abre nuestros pasos y regodearnos al hallar una vieja vivienda desvencijada en un recodo del barranco, oteando e intentando averiguar cuál fue su cultivo, cómo era posible vivir tan lejos del auxilio de un médico, cómo sería parir en aquel entorno o aplacar un flemón.

Sin construir paradigmas electrónicos, interaccionamos con el entorno, apreciamos el esfuerzo ajeno y nos sobrecogemos ante el arrojo mostrado. Podemos henchirnos de orgullo por saber sentir lo ajeno, al socaire del silencio, y quizá aportar algo de sentido a ese tejido social al que pertenecemos.