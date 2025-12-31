¿Agua para siempre?

¿Se imaginan tener una lámpara maravillosa como la de Aladino, con un genio preso en ella clamando por ser liberado y resolverle a uno la vida con sus mágicos poderes?

Pues salvando las distancias es esta una situación que nos afecta directamente a todos los canarios: sobre las cuatro islas occidentales se cierne la amenaza de falta de agua, con una pregonada alarma hídrica cuya solución dice ser la de instalar desaladoras, caras, contaminantes y dependientes de combustibles fósiles.

Pues tenemos un genio, llamémoslo Carlos, que aunque algo puñetero no es ningún cantamañanas, siendo sin duda el mejor conocedor de las entrañas de pozos y galerías de las Islas y en cuyo palmarés figura entre otros el prestigioso premio Agustín de Bethencourt por la obra del pozo de los Padrones en la isla de El Hierro. Y pese a la abulia de aquellos que debieran estarle agradecido, está dispuesto a proponernos una solución global y definitiva, incluso antes de que frotemos la lámpara de la desidia que le mantiene preso y maniatado.

Para empezar Carlos nos recoge los siguientes datos aproximados de la infiltración de agua de lluvia y aprovechamiento hidráulico respectivo de las cuatro islas de la provincia occidental:

En El Hierro se infiltran 15 Hm3 de buena calidad y se necesitan 4, en la Gomera 50 y 5, en La Palma 265 y 60 y en Tenerife 365 y 150 (100 de galerías y 50 de pozos). Desde luego agua meteorológica no parece que falte.

Se suele alegar por parte de los forofos de la desalación «que ya no llueve como antes». Pues no es así: siendo asumida la alternancia de años secos con otros húmedos, los propios Planes Hidrológicos Insulares recogen que la pluviometría media de las islas se ha mantenido prácticamente invariable los últimos 80 años. Y tampoco parece razonable apelar a la amenaza del calentamiento global que suena más a coartada para la desalación que a peligro real.

¿Pero vamos a ver, Carlos, si tan a huevo nos pones el excedente de lluvia de toda la vida, será que las obras para la extracción de las aguas subterráneas infiltradas serán prohibitivas?

Como los genios tienen respuesta para todo, y este, tan familiarizado con el agua no tiene miedo a mojarse, he aquí lo que tiene a bien proponernos.

Para El Hierro medio kilómetro de prolongación y adecuación de la galería de los Padrones y solucionado para siempre el problema del agua de la isla. Coste y plazo: dos millones, y seis meses.

Para La Gomera está parte de la infraestructura de extracción terminada, a falta de un kilómetro de tubería. Atendiendo el respeto ecológico se encastraría la misma en el acantilado. Con la revisión de todo el bombeo, se garantizarían las necesidades de toda la isla y para siempre con 1,5 a 2 millones en aproximadamente seis meses.

En La Palma se actuaría en cada una de las dos bocas del túnel de trasvase con galerías de 1 km cada una y con los cierres correspondientes, en total unos cinco millones y ejecutado en dos años. Agua para siempre y distribución por gravedad desde la cota 425 m.

En Tenerife no da este folio para describir la obra, tan original como definitiva: 25 millones y 5 años.

Mira, Carlos, aunque yo tengo un pozo propio y algo sé del problema del agua, sabes que a la postre estoy hablando por boca de ganso. Se me ocurre que el director de mi periódico lea este artículo y le dé oportunidad al genio de debatir en estas páginas y poder convencer de las bondades de tales soluciones a sus detractores, y en consecuencia poder quitarle la espoleta y hacer posible que estalle de una vez la providencial bomba de agua que tiene en sus manos.