La muerte está anclada en nuestras costas

Cerramos el año, como ya es una sangrante costumbre, con un balance de muertes evitables en las fronteras. Se trata de una cifra más baja que el año pasado, y eso quizá sirva a algunas personas para darles una falsa sensación de tranquilidad moral, pero 3.090 víctimas mortales tratando de llegar a territorio español siempre será una escandalosa tragedia. En 2024, Caminando Fronteras registró 10.457 muertes –9.757 en la ruta atlántica hacia Canarias–, pero esa aparente disminución es producto de una constante externalización de fronteras que desplaza las necropolíticas cada vez más lejos, allá donde se vuelve fácil ignorarlas.

Sabemos que el estado español financia cárceles para personas migrantes –incluyendo bebés– en Mauritania, un país de origen y tránsito para mucha gente que viaja rumbo a Europa. Mientras tanto, aumenta una violencia fronteriza subvencionada por los estados europeos, aliada con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que sitúa a una parte de la humanidad como si fuese un problema. Paradójicamente, al mismo tiempo, la instrumentaliza como mano de obra barata y remedio para la vejez continental.

Muchas de las personas que han perdido la vida en el tránsito, cuyos cuerpos no podrán recuperarse, pierden también toda posibilidad de que sus familias tengan un ritual para decir adiós. La solución no depende de ti, ni de mí, ni de hoy, ni de mañana. El gran problema es que, año tras año, se habla de unas tragedias que se repiten de manera cíclica como si fuese un fenómeno de solución rápida y fácil. No lo es por el sencillo motivo de que esta migración precaria y peligrosa está enraizada en una profunda desigualdad sistemática que se alimenta de las relaciones coloniales del pasado y el presente. Dicho de otro modo mucho más simple: expoliar recursos, explotar a las personas y crear dependencia tiene unas consecuencias claras. La gente aspira a mejorar sus vidas.

Estas dolorosas cifras de muertes, las veamos de cerca o no, seguirán repitiéndose hasta que haya un cambio en las relaciones entre África y Europa, pasando por garantizar vías regulares y seguras para migrar como las que tiene un pasaporte europeo. Puede que algunos piensen que esto es aspirar demasiado alto, pero recordemos que hace menos de un siglo eran los canarios quienes emigraban en embarcaciones muy parecidas a los cayucos que hoy vemos llegar a nuestras costas. No me gusta sacar la carta de la memoria histórica, porque la empatía debería ser sinónimo de humanidad, pero parece que hay personas que ni así entienden que la movilidad es profundamente inherente al ser humano.

Nadie debería morir migrando. El pésame a todas las familias, amigas, amigos y conocidos de las víctimas.