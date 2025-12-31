Opinión | La columna
Javier Marrero
La pata asada
En el Archipiélago Canario se elabora un auténtico manjar popular al que llamamos Pata Asada.
En Canarias no se desarrolló la tradición del jamón curado como en otras zonas, y en los tiempos en los que no existían neveras, la forma de conservar la pata de cochino (cerdo) era adobarla y asarla. Este método permitía que durara varios días sin perder sabor ni calidad.
Como la mayoría de las casas no contaban con horno, era habitual hablar con la panadería, pedir turno y llevar la pata ya adobada para que allí se asara. Una práctica comunitaria que hoy forma parte de la memoria gastronómica del pueblo canario.
Durante muchos años fue un producto muy ligado a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero con el tiempo se convirtió en un plato presente en todo tipo de celebraciones, cumpleaños, reuniones familiares, fiestas populares o simples encuentros entre amistades.
Hoy en día, el bocadillo de pata acompaña desayunos y meriendas en bares y cafeterías de todas las islas. Es un producto versátil, sabroso y contundente, perfecto para cualquier momento del día. Y si te toca un trocito corteza….uuuhhmmm.
Existen bares especializados en su elaboración y despacho, aunque también es fácil encontrar, tapa, media o una ración ,en casi cualquier bar o “restauran”
La pata asada marida con todo, vino, y si es canario de cualquier isla, mejor que mejor,cerveza, refrescos… e incluso “cafenileche” o chocolate. Además, se presta a acompañar, Papas arrugadas, Ensaladas, carnes, pescados,Papita sancochada con ajitos fritos y su propia salsa
Un símbolo de cocina popular, de ingenio y de sabor isleño.
Ya saben…
Pata Asada y… ¡Rianga!
