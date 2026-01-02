Feliz vida

A veces la vida no se sostiene en grandes promesas ni en grandes hitos, sino en una sentida ristra de instantes, mayúsculos en valor, capaces de sostener lo indecible. La vida camina, siempre caprichosa, sin prescripciones, pero la llevamos dentro sin remisión, y es ahí donde imperan “aquellas pequeñas cosas”, que cantaba Serrat, y que reavivan el propósito de existir.

En demasiadas ocasiones se hace imposible creer en la vida,

en toda su plenitud, y seguir adelante con certidumbre es una engorrosa misión, a ratos inalcanzable. Por desgracia, son legión los que claudican ante el desaliento y mueren viviendo. Triste y recurrente. Nadie dijo que fuera fácil ni tampoco tan difícil.

La vida, en su lado bueno, empieza, cómo no, con la salud y con esquivar la enfermedad. Fluye cuando el tiempo afloja el nudo, cuando el cuerpo entiende que puede respirar distinto.

Lo esencial es tan simple como el primer sorbo de algo caliente cuando el día empieza torcido. Está en el abrazo de una madre y su bendita sonrisa, o en la llamada del amigo incondicional. En las sábanas limpias. En la victoria del Atleti. En la ducha hirviendo que borra el día. En el lametón inesperado de mi perrita Peggy, que no atiende al desaliento.

La motivación vitalista se cuece en los viajes con la persona adecuada; y si es junto al mar, tiene sabor a salitre y a descanso. Siempre el mar, que inspira buenas conversaciones y largos tragos que se alargan sin mirar las manecillas del reloj.

El objetivo vital debe tener una causa por la que luchar. Y eso pasa por aprender a perder el miedo en este juego existencial que se debate entre el cielo y el infierno. La vida sigue a su antojo y cuesta, claro que cuesta, como cuesta perdonarse y perdonar.

La mejor excusa para seguir latiendo está en el mar de nuevo, porque siempre vuelve. Ese mar que tanto le gustaba a mi hermano. Cómo lo sueño. Lo añoro. Lo pienso. Y lo echo de menos. Porque vivir, al final, no es otra cosa que recordar que incluso en los días más grises —¡vaya si pesan! — hay razones suficientes para quedarse y abrazarse un poco más. Feliz vida.