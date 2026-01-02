Y llegó papá noel a la casa del buen talante

No sé si se acuerdan de que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien dijo que «cualquiera puede llegar a ser presidente de España», en unas declaraciones que han quedado para los anales de la historia, aunque, por otra parte, definen de perlas la situación política del país justo en estos momentos. Pero, Zapatero no sólo ha sido certero en la prodigiosa visión del futuro de lo que sería nuestra nación años después de su mandato presidencial, también lo ha sido en la comprensión del devenir del socialismo hispano. Nadie mejor que él ha entendido que los ideales de la izquierda están sujetos a la acción de gobierno y, abandonada ésta, el servicio a los compañeros de siglas pasa por hacer campaña en la retaguardia, buscando el beneficio del partido sin olvidar, por supuesto, el personal. Incluso, se construyó una imagen que le protegía de posibles miradas curiosas, una especie de espantapájaros que le ridiculizaba ante los medios, si bien disuadía de cualquier investigación sobre su vida fuera de la política nacional.

A regañadientes, confieso que fui víctima de este ardid genialmente planeado, puesto que el disfraz del «buen talante» alejaba del protagonista la presencia de una inteligencia tan sutil como perversa. Tal fue la añagaza que muchos consideraron que el personaje había llegado a pisar fondo y que, en cierto modo, representaba la decadencia intelectual del individuo en otro tiempo cargado de responsabilidades públicas. Desde luego, reconozco que ha sido un error mayúsculo de idéntica dimensión al éxito logrado por el leonés tendiendo la trampa en la que caímos como pardillos. A la vista está que Zapatero incrementó su patrimonio de manera exponencial, aunque, bajo el parapeto del supuesto cretinismo del sujeto, pocos sospecharon que la fortuna familiar fuera de tal magnitud. Han sido las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Financiera de la Policía Nacional las que han venido a poner en la diana al antiguo presidente de España.

El astuto Zapatero ha tenido engañado al pueblo español durante mucho tiempo, el que corre desde su partida de la primera línea de relevancia política hasta el presente. Algunas voces apuntan que no ha sido el único, que hay otros que actúan con semejante sigilo y premeditación. Supongo que irán apareciendo a medida que avancen las pesquisas de los agentes de la ley a la orden de las instancias judiciales pertinentes. Sin embargo, lo que me pete como columnista es elaborar un juicio sobre el conjunto de estos personajes y los que les rodean en las sombras del poder. Hubo una escritora maravillosa, canaria para más señas, que muy pronto supo captar la deriva de la izquierda caviar, incluso en una época que se antoja extraña hogaño, puesto que se estaba en los mismos estertores del franquismo. Carmen Laforet, en su magnífica colección de cuentos, titulada El veraneo (publicada posteriormente en 2004), supo describir el ambiente rancio que ya circundaba a la hipocresía progre de la última época de la dictadura: «nadie valía nada. Ni los consagrados por cierta popularidad, ni los viejos maestros ni los jovencillos que apenas despuntaban». Un dictamen demoledor que el tiempo se ha ido encargando en convertir en una verdad incontestable.

Políticos que se atrevían a proponer el menú diario de las comidas, conforme adquirían el poder suficiente para hacerlo, que nos regalaban con continuas moralinas sobre esto y aquello hasta intentar manipular las conciencias, han resultado ser una completa estafa, una miserable mentira de cabo a rabo. Nos querían sometidos, bajo el yugo de una ética de la que ellos, precisamente, carecían. Esta es la gran patraña que urdieron unos cuantos que se decían «socialistas», cuando lo que pretendían era enriquecerse a costa de un pueblo aborregado, servil y ausente de sus responsabilidades, según lo supo anticipar Jardiel Poncela, en una de sus celebradas comedias teatrales, no exenta de ecos kantianos en algunos de sus parlamentos: «es más cómodo ser pueblo que gobernante, marinero que capitán, enfermo que médico y niño que ama de cría. ¡Seamos criados hasta la muerte!» (Las cinco advertencias de Satanás, 1936).

Estas navidades pueden ser diferentes en una casa en particular, una en la que se planearon buena parte de los presuntos amaños y mordidas que se van conociendo merced a las informaciones periodísticas y las oportunas acciones judiciales. En el hogar de los Zapatero quizás se presente un Papá Noel con un tricornio sobre la cabeza como el ángel vengador de todo un pueblo, como el español, harto de que le roben a manos llenas y encima se le rían en la cara.