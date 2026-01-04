Diez logros en 2025 y diez retos para 2026 en la ULPGC

Fachada del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). | | LP/DLP / LP/DLP

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) encara el balance de 2025 desde la responsabilidad que implica ser una institución pública clave para el desarrollo social, económico y cultural de Canarias. En un territorio fragmentado, ultraperiférico y con retos estructurales propios, la universidad pública debe actuar como motor de cohesión, conocimiento y oportunidades.

A lo largo del último año se han alcanzado avances relevantes que refuerzan ese papel. Entre ellos, destacan los siguientes diez logros:

1. Posicionamiento internacional al servicio de Canarias

La mejora de la ULPGC en el ranking de Shanghái, situándola entre las 1.000 mejores universidades a nivel mundial, refuerza la proyección internacional de Canarias. Destacan los resultados en Turismo y Oceanografía, entre las 100 mejores del mundo, así como en Agricultura, Acuicultura, Veterinaria, Medicina y Salud Pública y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La mejora en investigación, transferencia e innovación consolida a la ULPGC como universidad española de referencia.

2. Acceso a la universidad y cohesión social

Con casi 4.400 estudiantes de nuevo ingreso en grado y cerca de 1.600 personas en formación senior, la ULPGC refuerza su papel como garante del acceso al conocimiento y como herramienta de igualdad de oportunidades para la sociedad canaria.

3. Titulaciones alineadas con el modelo productivo canario

Destaca la implantación del primer grado dual del Archipiélago, en Ingeniería Geomática, junto a nuevas titulaciones en Biotecnología y másteres vinculados a la digitalización, innovación e inteligencia aplicada al turismo, la educación y la tecnología.

4. Formación flexible para el empleo en Canarias

La apuesta por microcredenciales y títulos propios se traduce en un nuevo edificio y un equipo especializado en formación continua. Esta línea, en coordinación con la Universidad de La Laguna (ULL), ha sido reconocida con la Medalla de Oro de la ULL a la ULPGC.

5. Investigación y transferencia con impacto territorial

La aprobación del primer Plan Anual de Investigación y Transferencia refuerza la capacidad investigadora de la ULPGC. Herramientas como la inteligencia artificial y el catálogo tecnológico mejoran la colaboración con empresas y administraciones públicas.

6. Calidad académica al nivel de las mejores universidades públicas

Más de dos tercios de los centros cuentan con acreditación oficial de calidad. Los grados en Medicina y Veterinaria consolidan sellos internacionales que refuerzan la movilidad y reconocimiento profesional.

7. Universidad presente en todas las islas

Se refuerza la presencia territorial con la Universidad de Verano de Lanzarote, la consolidación de la Universidad de Fuerteventura y la expansión de la teleformación a todo el Archipiélago y más allá.

8. Ciencia cercana a la ciudadanía canaria

Programas como Cientifícate e iDescubre fortalecen la divulgación científica, y el TEDxULPGC proyecta el talento de los campus canarios a nivel internacional.

9. Transparencia y buen gobierno

La ULPGC ha alcanzado un 10 sobresaliente en transparencia y acceso a la información, consolidándose como una institución pública comprometida con la rendición de cuentas.

10. Compromiso ético, paz y sostenibilidad desde Canarias

La ULPGC reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los derechos humanos. Destacan los intercambios con Ucrania y África, el reconocimiento póstumo a Fátima Hassouna, y el primer registro de huella de carbono, con el objetivo de un campus de cero emisiones.

Diez retos estratégicos para 2026

Formalizar el contrato-programa y avanzar hacia el 1 % del PIB en financiación universitaria según la LOSU, en coordinación con la ULL. Aprobar y desplegar los nuevos Estatutos de la ULPGC. Desarrollar un plan de alojamiento estudiantil con más de 1.000 nuevas plazas. Crear nuevos espacios para el estudiantado: Casa del Estudiante, Laboratorio Creativo, espacio Pósit. Culminar e iniciar infraestructuras estratégicas como la Escuela de Informática, Hospital Clínico Veterinario, Ciencias Básicas, Enfermería en Lanzarote y otras. Consolidar la atracción de talento, evitar la fuga de capital humano y asegurar el relevo generacional del PDI. Aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del PTGAS y modernizar la administración. Reforzar el papel de la ULPGC como nodo de conocimiento atlántico y ampliar el programa Bridge to Africa. Impulsar políticas de igualdad, diversidad e inclusión en toda la comunidad universitaria. Profundizar la relación con la sociedad canaria mediante el mecenazgo y la participación social.

En definitiva, 2026 debe ser el año en que consolidemos los avances logrados y abordemos, desde Canarias y para Canarias, las reformas estructurales que la ULPGC necesita para seguir cumpliendo y mejorando su misión de servicio público.

Gracias a la comunidad universitaria y a la sociedad canaria por su confianza.

Feliz 2026.