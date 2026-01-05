Si no eres Dick Van Dyke

Me habría gustado escribir Crimen y castigo. Habría dado el ojo izquierdo (el otro, el gandul, no me lo compraría nadie) por haber escrito Por quién doblan las campanas, La metamorfosis o Cuento de Navidad. Por alegar como Máximo Manso o el coronel Aureliano Buendía. Por vivir dentro del talentoso míster Ripley o de Gregorio Samsa o del gato de Cheshire. Cambiaría media docena de mis libros por la primera frase de Pedro Páramo o la última de Rayuela, «lo mejor sin lugar a dudas hubiera sido inclinarse apenas hacia afuera y dejarse ir, paf se acabó». Estos últimos días me han preguntado por mis lecturas de 2025 y los periódicos no dejan de sacar listas de las novelas más transcendentales del pasado año. El caso es que mis lecturas y las novelas apenas coinciden. Qué mala es la vejez, carajo. Ya solo leo a los muertos. Me ocurre como con la música, que me quedé en los Chalchaleros, en Aute o en Sinatra. No hablo ni papa de francés, pero entiendo mejor a Aznavour que a Maluma. Me ocurre con el cine: esta semana he gozado como un niño, por no encasillarme en género alguno, con Laura, Solo ante el peligro y Mary Poppins. Por cierto, que he visto las imágenes del cumpleaños de Dick Van Dyke y el cabrón de él se mueve mejor que yo a sus cien años. Me ocurre también con el humor (cómo extraño, ay, a Les Luthiers, a Mafalda y a Asterix), con el arte (reconozco que un plátano pocho pegado con cinta aislante a la pared me desconcierta) o la moda (cuando veo unos vaqueros a media pierna no sé si es que le quedan o muy chicos o demasiado grandes a quien los lleva). Insisto: qué mala es la vejez. Como todo es política, me he vuelto viejo también a la hora de contemplar la cosa pública. Cuando miro a sus señorías en los banquillos (creo que he visto un lindo gatito), me parece estar viendo a alumnos míos. El setenta por ciento de los diputados, a ojo de buen cubero, son más jóvenes que yo y eso escuece. Encima, cuando de un tiempo a esta parte los veo comportarse en el hemiciclo (es cierto, es cierto, he visto a un lindo gatito) me doy cuenta de una triste realidad. Joder, son mis alumnos. Y todo me lleva a Alberti. «Yo era un tonto y lo que visto me ha hecho dos tontos». Que mala es la vejez, carajo… Si no eres Dick Van Dyke.