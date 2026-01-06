Reyes Magos: memoria, encuentro y ciudad

La víspera del 6 de enero convierte a Las Palmas de Gran Canaria en un territorio compartido de recuerdos, afectos y rituales que se renuevan generación tras generación.

Las campanas de la Catedral de Santa Ana repican por Vegueta y su sonido parece avanzar hasta el mar. Es cinco de enero y la ciudad entra en una de esas noches en las que el tiempo se vuelve meloso, fiesta, nostalgia y encuentro se mezclan en la Noche de Reyes.

Más allá de la infancia, esta celebración conserva una fuerza emocional difícil de explicar solo desde la costumbre. El ritual de regalar y recibir activa vínculos, genera cercanía y bienestar. No es casual, oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas, las llamadas "hormonas de la felicidad", entran en juego cuando compartimos, cuando damos y cuando recibimos. La Noche de Reyes es, también, un acto profundamente social.

La historia reciente de esta celebración en la capital tiene un hito claro. En 1952, auspiciada por la Casa de Galicia, se celebró la primera Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria. Una sola carroza, que representaba un hórreo, dos pequeñas agrupaciones folclóricas, una canaria y otra gallega, y por supuesto, Melchor, Gaspar y Baltasar. Desde entonces, la Cabalgata se ha convertido en uno de los grandes rituales urbanos del año.

Cada cinco de enero, la capital se llena de gente llegada de todos los pueblos. Aunque los regalos estén comprados, siempre queda "un detalle" pendiente, una excusa perfecta para bajar a la ciudad y compartir un pisco con familiares y amistades.

La memoria colectiva guarda escenas que parecen casi irrepetibles, los caramelos de cristal de Tirma lanzados desde lo alto de los camellos, las achocaduras que apenas dolían, el remedio popular de la moneda de medio duro para evitar el chichón. O aquel momento en que había que alongar a los nenes para que entregaran sus chupas a los Reyes Magos, gesto simbólico para abandonar el hábito "porque deformaba la dentadura". Las grandes sopladeras con figuras, las trompetas y pitos de plástico. El olor a calamar seco asado, las manzanas caramelizadas, el cartucho castañas asadas, los algodones de azúcar de distintos colores y los puestos con cajitas de golosinas de diferentes sabores.

Después de la Cabalgata, el ritual continuaba en casa, la cena rápida, la cama temprana, las tres copitas, al gusto de los "reyes de la casa", por supuesto, algún polvorón o un trozo de turrón, y la escudilla de agua para los camellos. Los zapatos, bien lustrados y dormirse era obligatorio, aunque casi nadie lo lograra.

Mientras tanto, Triana y sus aledaños se llenan cada año de artesanas, mercadillos y música. El concierto de Non Trubada acompaña una noche en la que la ciudad se reconoce a sí misma y en la que, por unas horas, todas y todos nos sentimos reinas magas y reyes magos.

Desde San Bernardo y Peregrina hasta la plaza de Las Ranas, la Alameda de Colón, Cano, León y Castillo o San Telmo, los encuentros se suceden. Las sonrisas se amplían y los deseos de "muchos reyes" se intercambian como quien comparte esperanza.

Las niñas y los niños duermen esperando el amanecer. Los mayorcitos salen a la calle, quizás para no perder del todo el espíritu de infancia, para reencontrarse y brindar por el año que comienza. El Herreño, El Hermanos García, Los Rogelio, el Samoa, Las Lagunetas, El Tertulia, Pancho Damián o el Rincón de Vegueta se convierten en estaciones de paso de un "rosario" de víspera. Un pisco, un enyesque, alguna canturriada donde nunca falta el "Ya vienen los Reyes… por la calle Triana".

Y al final, churros o bocadillo de pata, y tirar para el chozo a ver si hay algo en el zapato.

Que la Noche de Reyes llegue a todas las casas. Y que, además de regalos, traiga fuerza y conciencia para seguir bregando por la paz y la justicia social, que ya está bien.