La rave y el embalse del Cenajo

La Diosa Diana celebró dos fiestas con sus ninfas, relacionadas con su medio : el agua. En una de ellas, desnudas, se lanzaban agua unas a otras, en pleno jolgorío acuático. Diana descubrió a Acteón escondido, con sus perros de caza, entre los cañaverales del lago. Enfurecida por esta intromisión convirtió a Acteón en un ciervo por lo cual sus perros lo devoraron. El segundo episodio lo tuvo con la ninfa Calisto, en las mismas circunstancias festivas, desnudas dentro del agua. Descubriendo que Calisto estaba embarazada de Júpiter, Diana la convirtió en la Osa Mayor.

La comarca de Murcia y Albacete ha sido pródiga en inundaciones y escasez de aguas. Todavía se recuerda las dos veces que el río Guadalentín derribó la Presa de Puentes y a la riada de Santa Teresa.

El río Segura, se hizo mas seguro cuando el Ingeniero de Caminos Rafael Couchoud, proyectó y dirigió las obras del embalse del Cenajo, que podía almacenar 437 hectómetros cúbicos de agua en una extensión de 1732 hectáreas .El Cenajo uno de los mayores embalses de España, lo inaguró Franco en 1963, fecha de comienzo de una mayor riqueza para la zona, sirviendo de contenedor de las aguas del río y centro de regadío.

Las críticas interesadas de una caterva de intrigantes, buscaron la manera de disminuir con sus chácharas el valor de una obra que con sus 84m. de altura aumentaba la belleza pétrea de la Naturaleza murciana .La Presa es una Catedral del Agua. Construida junto al embalse, está la ermita de Nuestra Señora de los Desamparados, matrona de Valencia. La monumental Catedral, fue durante su construcción, escenario de cuadros del pintor Gómez Cano y esculturas de Campillo.

En este comienzo de año, se ha celebrado una Rave que puede clasificarse de varias formas. Como reconocimiento europeo de lugar y paisaje único, veranos de prunus en flor. Posibilidades de negocios y comercio presente y futuro.

Pero en su contra está el posible deterioro de coches aparcados en carreteras, caminos públicos y campos privados, que son el ariete que causa la falta de servicios y la falta de educación de parte de los mas de 5000 visitantes, que rodean el embalse a pesar de los mas de 300 Guardias Civiles que velan por mantener la ley y el orden.

El Epilogo es el reconocimiento de un técnico, ajeno a la política que construye una Catedral del Agua, que fue Director General de Obras Hidráulicas, Presidente del Plan de Desarrollo de Canarias, creador y primer Rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Una calle en Hellín y otra en Callosa de Ensarriá, son, testigos de sus méritos.