Breverías 170

Por estas fechas de fin de año se espera de uno que le toque no sólo elucubrar los proyectos y buenos propósitos para el venidero, sino establecer también una especie de cuenta de resultados del tiempo transcurrido.

Pues bien, en cuanto al balance anual tengo una espina clavada que me tocará reseñar en un artículo aparte al trascender su importancia mi modesta trayectoria vital.

Algo sí tengo que lamentar, y es el número inusual de conocidos y amigos que nos han dejado, y cuya desaparición implica que también se llevan, según la cercanía, un pedazo más o menos importante de uno mismo.

En un momento en que la edad nos da alcance, nada tiene de particular leer en las esquelas nombres de allegados de cuyo fallecimiento teníamos ya triste conocimiento junto a las de simplemente reconocidos, por su significación social o profesional.

Si empero algo puede ser motivo de inquietud tal vez sea una prolongada ausencia de nombres conocidos, sobre todo de nuestros coetáneos. ¿O será que ya estamos nosotros en otra categoría vital, a salvo de tan vulgar ocurrencia como desaparecer del mapa de repente?

Pero veamos el lado positivo del deceso: los obituarios.

Es realmente impactante leer las elegíacas reseñas sobre los finados. Nunca habríamos imaginado la cantidad de personas con la extraordinaria valía recogida en un obituario, y ahora irremediablemente desaparecidas.

A uno le entran casi las ganas de morirse, tan solo por disfrutar de tan encomiásticas loas y hasta ignoradas cualidades, y algunas con tanto acierto ocultadas como para seguramente haber sido desconocidas por el propio interesado.

Casi estoy por divulgar la falsa noticia de mi desaparición de este mundo para poder disfrutar de las necrológicas que no dudo cosecharía de tantos amigos.

Lo malo es que quizás subestimo tal florecimiento de obituarios, de unos amigos que rotos por el dolor ni siquiera tengan la fuerza de empuñar el bolígrafo o de sentarse ante el ordenador para plasmar su pesar y su admiración por el amigo ausente.

Sea como fuere voy a considerar, entre mis propósitos de año nuevo, renovar los que me han mantenido en forma hasta la fecha, y que son los tres pilares de una sana longevidad asegurada: una buena alimentación, un ejercicio regular acorde con mis posibilidades, y la fructífera y reconfortante convivencia con familia y amigos, que hace que este tránsito, por corto que resulte, haya merecido la pena.