La consolidación de un orden geopolítico inestable

El arranque de 2026 confirma una tendencia de fondo en la que el sistema internacional transita hacia una fase de inestabilidad estructural sostenida. En este marco, la previsibilidad ya no proviene del consenso ni del respeto compartido por el derecho internacional, sino del cálculo de poder, el interés nacional y la disuasión. Lejos de tratarse de una anomalía coyuntural, este escenario responde a una lógica profundamente realista que nunca desapareció, aunque durante años quedara envuelta en una narrativa normativista y moralizante del orden liberal internacional.

Los Estados (y especialmente las grandes potencias) han retomado sin complejos el protagonismo central. No porque los valores hayan dejado de existir, sino porque han dejado de ser el eje estructurador del sistema. En su lugar, reaparecen con claridad los elementos clásicos del realismo como la jerarquía, esferas de influencia, equilibrio de poder y demostración de fuerza. La política internacional vuelve a ser, ante todo, una política de intereses.

Este retorno del realismo se manifiesta en la reconfiguración de las esferas de influencia, una dinámica que recuerda a la Guerra Fría, pero con rasgos propios del siglo XXI. Estados Unidos, China y Rusia están delimitando (explícita o implícitamente) sus espacios naturales de actuación, sus líneas rojas y sus áreas prioritarias en más o menos concordancias con potencias denominadas como de segundo orden (India, Israel, Japón…). No se trata de una reedición exacta del bipolarismo, sino de un orden multipolar asimétrico, donde la competencia es constante y la cooperación selectiva.

En este contexto, el sistema internacional no avanza hacia grandes guerras totales, pero tampoco hacia la paz estructural. Lo que emerge es un escenario de escaladas sostenidas y controladas, donde los enfrentamientos no desaparecen, sino que adoptan un carácter puntual, limitado y altamente simbólico. La lógica dominante es la de la demostración de fuerza, la señalización estratégica y la disuasión activa. Conflictos híbridos, tensiones regionales, choques indirectos y presión económica o tecnológica se convierten en herramientas habituales de proyección de poder.

Este marco favorece la aparición (o el retorno) de liderazgos fuertes, no necesariamente autoritarios, pero sí claramente estratégicos y orientados a asegurar la supervivencia estatal frente a actores antagónicos. Figuras como Trump, Putin, Xi Jinping o Takaichi comparten una visión del mundo basada en la primacía del interés nacional, la soberanía y la estrategia a largo plazo. Esta tipología de líderes se encuentran en sistemas internacionales donde el posicionamiento estratégico y la proyección de poder son fundamentales, desplazando al consenso y multilateralismo que se ha venido desarrollando en estas décadas. Para ellos, el multilateralismo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento útil sólo cuando sirve a los objetivos del Estado.

Esto explica también el cuestionamiento del multilateralismo clásico, no tanto como arquitectura formal (aún vigente), sino como marco normativo dominante. Organismos internacionales, tratados y foros multilaterales continúan operando, pero cada vez más subordinados a la lógica del poder. Por tanto, el derecho internacional no desaparece, pero pierde centralidad frente a la correlación de fuerzas.

En este escenario, 2026 se presenta como un año clave para observar puntos de fricción estratégicos que pueden acelerar este trasvase de paradigma. El conflicto Ucrania–Rusia atraviesa un momento crítico, marcado por una clara debilidad estructural ucraniana y una Rusia que busca consolidar hechos consumados más que expandirse sin límites.

Por su parte, en Asia-Pacífico, la relación entre China y Japón, especialmente en el Mar del Sur de China, se perfila como uno de los ejes más sensibles del equilibrio regional. Allí, la presión diplomática y el control de rutas estratégicas se entrelazan con una competencia sistémica de largo alcance. Y, por último, otros escenarios como la crisis del régimen iraní, la reconstrucción de Siria o los procesos geopolíticos del Hemisferio Occidental añaden una capa adicional de complejidad que evidencia que las esferas de influencia ya no son puramente geográficas, sino también ideológicas, energéticas y de seguridad.

Así las cosas, el mundo que se abre en 2026 no es ni más moral ni más cínico, sino inequívocamente más realista. Comprender esta lógica, y asumir que la estabilidad internacional puede construirse y sostenerse en un contexto de tensión permanente, será clave para comprender los acontecimientos del año que comienza. Ignorarla, en cambio, incrementará la incertidumbre estratégica y la exposición al riesgo de aquellos Estados que no se adapten a los cambios en curso del sistema internacional, dibujando un panorama geopolítico donde la política internacional no girará en torno a lo deseable, sino a lo posible, y ese desplazamiento marcará cada uno de los grandes acontecimientos globales.