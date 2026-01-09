Pedro Sánchez y los poetas

A Pedro Sánchez sólo le entienden los poetas, al igual que a los fracasados y tiranos de la historia. Nadie como ellos para glosar la figura del intransigente, el sátrapa o el encumbrado en el poder. En cierta manera, el Puto Amo recuerda al emperador Nerón que, en medio del incendio de Roma, cuando la muerte acechaba tras las esquinas, seguía tocando la lira y cantando una tonada que a sus oídos resonaba como celestial. Dicen que Sánchez está acorralado, que sólo vive por y para su ego, el poco o mucho que aún le queda. Por eso, repito, al presidente de España únicamente le comprenden los poetas de largo recorrido, como Manuel Altolaguirre que, ignorando que describía al personaje, acertó de pleno: «sólo sé que estoy en mí y nunca sabré quien soy, tampoco sé adónde voy ni hasta cuándo estaré aquí» (Las islas invitadas, 1936).

Ahora se entretiene en hacer pequeños vídeos en las redes sociales, principalmente en Tiktok, con el fin de ganar, tal vez recuperar sería mejor, el voto de los más jóvenes. Viendo las hazañas del ególatra en la plataforma china, acompañado por algunos de los ministros del ejecutivo, siente uno pena y vergüenza ajena por el declive de la figura del presidente y el consiguiente menosprecio a la inteligencia de los españoles que asisten incrédulos a la realidad paralela en la que habitan los hombres de la patria, que se decía antes de los prebostes de la nación. Este mundo utópico, totalmente alternativo, en el que se solazan los regidores de España se sitúa en un pozo, uno muy particular, que es el pozo de Juan Ramón Jiménez, quien, en el poema Soy animal de fondo (1949), clava la idiosincrasia de Sánchez y los que con él comparten destino: «este pozo que era, sólo y nada más y nada menos, que el centro de su vida». Ojalá que el vaticinio del poeta no se consume y lleve al resto de los españoles por el despeñadero sobre el que se precipita la corte del Puto Amo.

A las puertas de un nuevo año, las palabras de ambos poetas pueden ser tan certeras como hirientes para el conjunto del país. Sin embargo, España se merece un futuro mejor que el que dibujan en el horizonte los fracasados de la política y los pervertidos por la corrupción. Sea cierto que Sánchez viva en un pozo infecto de amaños e hipocresía, como tantos otros socialistas de boquilla, pero no así una nación milenaria que ha dado al mundo mucho talento e ingenio como para malversarlo por una cuadrilla de impresentables hozando en el pozo del olvido.