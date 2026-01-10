José Antonio Luján , Artenara en la RSEAPGC

El fin de las fiestas de Pascuas con el inicio del año ha devuelto la actividad cotidiana al edificio de las Academias Municipales y ha hecho más notable la ausencia de José Antonio Luján Henríquez, Pepe Luján, socio y desde 2016 directivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Catedrático de Literatura, escritor, cronista oficial de Artenara, notable ciudadano de Artenara y de Las Palmas de Gran Canaria, intelectual y filántropo ilustrado, como creo que diría su compañero de Junta Manuel Campos Gómez. Pepe Luján, al igual que en vertientes profesionales y personales, ha hecho una gran contribución a la Económica por ser un hombre de permanentes iniciativas y muy atento a sus entornos próximos, además de hacer un significativo legado a nuestra biblioteca de su obra y del Anuario Crónicas de Canarias de los cronistas de Canarias de los que fue secretario. Y hay que señalar que era difícil una discusión con él, su bonhomía no lo permitía, los temas a debatir había que hablarlos el tiempo que fuera necesario.

La referencia al edificio de las Academias Municipales es literal porque el carácter expansivo de Pepe Luján le ha dado presencia en la Económica, en la oficina habilitada para los Cronistas Oficiales de Canarias y en la Escuela Luján Pérez. Y sus últimas aportaciones tienen un enorme mérito por el entusiasmo y buen humor que puso en ellas pese a estar acusando problemas de movilidad, secuelas de una caída, que le impidieron desenvolverse como había hecho siempre, pero no el dejar de asistir cuando le fue posible a las reuniones de la Junta de Gobierno, en las que cuando intervenía siempre había una referencia a Artenara, que era el mundo desde el que construía otros mundos. Quedan en las actas sus múltiples referencias, actos y la organización de una reciente visita de la Real Sociedad Económica de Amigos del País junto al Club de Leones a Artenara en un microbús en el que tomó la palabra desde Teror con un micrófono describiendo el meticuloso recorrido que organizó, explicando hasta el último detalle las vivencias de la vecindad, sus toponimias, aspiraciones, la emigración, el paso de Miguel de Unamuno por el municipio, los principales puntos de la localidad, Acusa y Acusa Seca, el centro de interpretación de Risco Caído, La Cuevita, los miradores, las casas-cueva, y su gran preocupación por el arraigo de la población y la creación de riqueza en su pueblo natal. Disfrutamos de las palabras de Pepe Luján sobre Artenara y de su alegría de que estuviéramos allí hasta el final de aquella memorable jornada.

Y Pepe Luján deja otra importante ausencia en Triana, el barrio capitalino en el que vivió muchos años y por el que se tomó un gran interés desde la Asociación de Vecinos Terrero-Guiniguada Triana, documentando la historia de empresas, oficios, familias e instituciones señeras como el Círculo Mercantil, en su atento interés por todo lo que le era próximo, como la solución urbanística al barranco de Guiniguada, aportando públicamente reflexiones e ideas para el futuro del cauce.

Podemos destacar con mucho orgullo su último acto en la Económica, la presentación del libro 10 Paseos con Luis Balbuena junto a Luis Balbuena y el socio y editor Jorge Liria, el pasado 2 de octubre. Supuso un enorme esfuerzo por su parte, que afrontó como era habitual en él, de buen humor, con mucha ilusión, y, pese al disgusto que mostró por encontrarse en ese momento con dificultades para escribir, le vimos muy contento porque consideraba muy importante, además del libro, el acto formal de presentación que era para él de gran celebración. Como en otras entidades, en la RSEAPGC también le recordaremos siempre con afecto y mucho agradecimiento.