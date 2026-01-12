Jesé, del oropel al mono de trabajo

Nunca son fáciles los retornos a los orígenes, y no siempre salen bien. Hubo un tiempo en el que Jesé se codeaba con los Galácticos de Florentino. Era joven, explosivo, eléctrico. Representaba ese fútbol de vértigo que enamora y promete portadas. Pero el fútbol, como la vida, no siempre respeta los guiones previstos. Una lesión maldita y decisiones erróneas lo empujaron a un largo ostracismo millonario en el PSG, donde el talento quedó sepultado bajo contratos dorados, expectativas incumplidas y una imagen más asociada al chándal hortera Gucci que al sacrificio diario.

Hoy, años después, Jesé intenta resurgir. No como aquel extremo indomable que destrozaba defensas a base de velocidad, esa explosividad jamás volverá, sino como algo quizá más valioso; un futbolista consciente de sus límites, trabajador y comprometido. Como un ave fénix que ya no presume de alas deslumbrantes, pero sí de carácter.

Los números, esta vez, acompañan al relato. Cuatro goles en tres partidos no son una casualidad ni un espejismo. Son la prueba de que el tesón, cuando se toma en serio, acaba encontrando recompensa. Jesé ha entendido que su nueva batalla no se libra en el desaforado sprint, sino en el desmarque inteligente, en el esfuerzo sin balón y en la implicación colectiva.

La sorpresa es mayúscula porque muchos no creíamos. Porque el escepticismo era lógico tras años de desconexión competitiva. Sin embargo, El 'Bichito' se ha quitado el chándal de diseñador, ha dejado atrás la comodidad del estatus y se ha enfundado, con humildad y conciencia, los colores amarillos. Y lo más importante: está dando puntos de oro a su equipo.

En la UD Las Palmas han encontrado, casi sin buscarlo, un activo inesperado. A su compromiso y rendimiento se suma un perfil retributivo de mínimos (60.000 mil euros al año), una rareza en un fútbol inflacionado. De momento, la ecuación empieza a cuadrar. Bajo coste, alto impacto y un jugador agradecido al balón.

No sabemos cuánto durará este renacer ni hasta dónde llegará el pundonor del jugador. Pero, por primera vez en mucho tiempo, su historia vuelve a escribirse en el césped y no en los márgenes del mercado o la crónica social. Y solo por eso, ya merece ser contada. Jesé ha transitado del oropel al mono de trabajo. Que siga la racha.