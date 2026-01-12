Opinión
Jesé, del oropel al mono de trabajo
El 'Bichito' se ha quitado el hortera chándal de diseñador, ha dejado atrás la comodidad del estatus y se ha enfundado, con humildad y conciencia, los colores amarillos
Nunca son fáciles los retornos a los orígenes, y no siempre salen bien. Hubo un tiempo en el que Jesé se codeaba con los Galácticos de Florentino. Era joven, explosivo, eléctrico. Representaba ese fútbol de vértigo que enamora y promete portadas. Pero el fútbol, como la vida, no siempre respeta los guiones previstos. Una lesión maldita y decisiones erróneas lo empujaron a un largo ostracismo millonario en el PSG, donde el talento quedó sepultado bajo contratos dorados, expectativas incumplidas y una imagen más asociada al chándal hortera Gucci que al sacrificio diario.
Hoy, años después, Jesé intenta resurgir. No como aquel extremo indomable que destrozaba defensas a base de velocidad, esa explosividad jamás volverá, sino como algo quizá más valioso; un futbolista consciente de sus límites, trabajador y comprometido. Como un ave fénix que ya no presume de alas deslumbrantes, pero sí de carácter.
Los números, esta vez, acompañan al relato. Cuatro goles en tres partidos no son una casualidad ni un espejismo. Son la prueba de que el tesón, cuando se toma en serio, acaba encontrando recompensa. Jesé ha entendido que su nueva batalla no se libra en el desaforado sprint, sino en el desmarque inteligente, en el esfuerzo sin balón y en la implicación colectiva.
La sorpresa es mayúscula porque muchos no creíamos. Porque el escepticismo era lógico tras años de desconexión competitiva. Sin embargo, El 'Bichito' se ha quitado el chándal de diseñador, ha dejado atrás la comodidad del estatus y se ha enfundado, con humildad y conciencia, los colores amarillos. Y lo más importante: está dando puntos de oro a su equipo.
En la UD Las Palmas han encontrado, casi sin buscarlo, un activo inesperado. A su compromiso y rendimiento se suma un perfil retributivo de mínimos (60.000 mil euros al año), una rareza en un fútbol inflacionado. De momento, la ecuación empieza a cuadrar. Bajo coste, alto impacto y un jugador agradecido al balón.
No sabemos cuánto durará este renacer ni hasta dónde llegará el pundonor del jugador. Pero, por primera vez en mucho tiempo, su historia vuelve a escribirse en el césped y no en los márgenes del mercado o la crónica social. Y solo por eso, ya merece ser contada. Jesé ha transitado del oropel al mono de trabajo. Que siga la racha.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La pequeña cafetería de Las Palmas de Gran Canaria que sirve una de las mejores tartas de España
- Fallece un trabajador al estrellar un vehículo portaequipajes en el aeropuerto de Gran Canaria
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- Las Tederas, la trampa mortal para los amigos del todoterreno
- Los canarios nacidos entre 1960 y 2002 pueden pedir esta ayuda que la Seguridad Social ha subido en 2026: hasta 1.500 euros al mes, incluso si trabajan
- La UD Las Palmas rasca un punto, golazo de Jesé y Yeremay pasa de puntillas (1-1)
- Una familia canadiense recupera el Museo del Vino para turismo rural