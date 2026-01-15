Todos o ninguno

No se le puede negar cierta audacia a Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE canario y ministro de Política Territorial, a la hora de anunciar una iniciativa ante la Unión Europea demandando políticas y medidas de las que habla como si fueran propias. En realidad Torres no se corta un pelo y en la relación de bienaventuranzas incluye la limitación para la adquisición de viviendas que no se destinen a uso residencial por ciudadanos comunitarios (una propuesta de Coalición Canaria que fue acogida entre el escepticismo y la guachafita por los socialistas isleños) y facilitar la redistribución de menores y adultos migrantes hacia el continente europeo (quizás para contrarrestar las trabas miserables que en esta materia sigue imponiendo el Gobierno central). Incluso esta última demanda no existiría como problema político sin la insistencia de los coalicioneros, porque Madrid estaba muy satisfecho con crear en Canarias una suerte de muro atlántico que impidiera el desembarco de los migrantes en las costas andaluzas, con su negativo impacto mediático. A los migrantes se les deportaba a sus países de origen, se les trasladaba a la Península y cuando la presión en los centros de retención era demasiado elevada, simplemente se les ponía en la calle, como hizo en el pasado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que lo sigue siendo porque Torres es incapaz de tomar una decisión que levante ninguna disidencia en el PSOE canario.

Después, por supuesto, va todo lo demás: el Posei, la flexibilización del régimen de ayudas de Estado en las RUP, las reformas normativas y reglamentarias para materializar la renovación urgente de la flota artesanal. Por supuesto, en ningún momento se refiere el ministro de Política Territorial a conferencias y pronunciamientos de las regiones ultraperiféricas de la UE y, menos aún, a las iniciativas canarias en su seno. El paquete de medidas parece fruto de una auténtica compasión del Gobierno de Pedro Sánchez hacia esas tierras y gentes tan lejanas, sin duda con buena climatología, pero cargadas de dificultades y sinsabores. Es todo, sinceramente, un poco alucinatorio. Ha sido el presidente Pedro Sánchez quien se dirigió formalmente a Fernando Clavijo en una carta (y no al revés) en la que le garantizaba que defendería los intereses de las RUP en general y de Canarias en particular frente al borrador del marco financiero plurianual que la Comisión pretende establecer para el periodo 2028-2034. Ese es el documento que ha desatado todas las alarmas, porque conculca el artículo 349 del vigente Tratado de la Unión eliminando de facto todo el acervo jurídico que blindaba las especificidades de las regiones ultraperiféricas. Clavijo ha sido suficientemente claro: ese marco financiero es un ataque en toda regla contra las RUP y si se aprueba significaría a medio plazo la expulsión de facto de los territorios ultramarinos. El primer sector en ser fulminado sería la agricultura y la pesca. El Gobierno español ha asegurado que en los próximos meses –tal vez semanas– participará en una cumbre entre los tres Estados con regiones ultraperiféricas (España, Francia y Portugal) para unificar una estrategia común en el seno de la UE.

No se trata, por lo tanto, del meritorio buzoneo de un conjunto de peticiones ante Bruselas que pueda resolverse con cuatro o cinco reuniones con un par de comisarios. Es cirugía política a nivel continental que requiere precisión, insistencia y visión estructural. A mí se me antoja bastante grave que Ángel Víctor Torres no explique públicamente la complejidad de la situación, las arraigadas dificultades a vencer y, especialmente, la necesidad imperiosa de unidad política y social en Canarias, que el Ejecutivo autónomo al menos planteará como un plan de acción en el Parlamento canario el próximo mes. Desanima mucho pensar que Torres ha querido conseguir un titular que lo distinga como el ministro conseguidor que consigue un éxito extraordinario apenas con la bendición de Sánchez y Albares. Aquí no caben éxitos individuales. O nos salvamos entre todos o se acabó la conexión canaria con el primer mundo, la prosperidad y la modernidad.