¡Qué risa tía Felisa!

Me estaba regodeando el otro día contemplando en «You Tube» algunas de esas secuencias tan populares de caídas, tropiezos o encontronazos de las infortunadas víctimas filmadas. La presentación suele ir acompañada de sonoras carcajadas enmarcando la vis cómica del incidente. No faltan tampoco truculentos efectos especiales sonoros, reforzados para recalcar el impacto, ya sea con una farola (¡klonk!), con el suelo (¡katakrok!) o con el agua (¡splash!).

Pero claro, las consecuencias ocultadas de estos percances están muchas veces lejos de ser inocuas: no se cae uno del caballo con la cabeza por delante sin riesgo de desnucarse, ni se levanta alegremente después de una caída en la que acaba empitonado en sus partes blandas por ejemplo al intentar sin éxito salvar un bolardo de un salto.

Si por un momento nos ponemos en la piel de los héroes de estos lances, recordaremos que maldita la gracia que nos hacía el desenlace de los mismos cuando éramos nosotros los protagonistas del desaguisado. Y que las verdaderas sensaciones que suelen acompañar a estos aprietos, al margen del dolor, son las de ridículo y de vergüenza.

Y ya puestos, déjenme relatarles un par de incidentes/accidentes, sufridos por el que suscribe.

Hace ya muchos años en un almuerzo de amigos, a la hora del café nos sirvieron con el mismo unas galletitas. Pues bien, al sorber el café masticando simultáneamente la galletita, se me colaron unas migas por el camino viejo, desatando un imparable ataque de tos. Al no conseguir controlarlo llegó a faltarme el aire con una fulminante lipotimia como efecto colateral, y subsiguiente violento y estruendoso desplome con vuelco de silla y caída de taza hecha añicos al rodar conmigo al suelo. Afortunadamente me repuse en pocos segundos del desmayo, ante el alivio de mis amigos y de las mesas circundantes al constatar que no se trataba de un posible infarto sino digamos que de «unas simples fatigas». No quiero entrar en detalles sobre la enorme vergüenza ante lo ocurrido, y mis denodados esfuerzos por aparentar una recuperada normalidad, que en realidad estuve muy lejos de recobrar al momento.

Otro ocurrido es bastante reciente, y tiene un matiz positivo y aleccionador cuyo mensaje estoy seguro que mis lectores sabrán valorar.

Me encontraba yo este verano en mi país, paseando en bicicleta por el centro de Estocolmo, circunstancia bastante frecuente en mis visitas a la capital. Pero menos en los últimos años por una edad ya algo condicionante y un tráfico cada vez más endemoniado. Antes de salir había tenido con mi mujer una controversia sobre la necesidad de ir provisto de casco, precaución a la que no me acababa de acostumbrar y a la que me había avenido, para tener la fiesta en paz.

Pues en esto que pedaleando tranquilamente por una calle, en ese momento poco transitada, se me cruzan inopinadamente una mujer con su hija pequeña, obligándome a frenar en seco, y sin tiempo a echar pie a tierra, perdiendo el equilibrio y cayendo inevitablemente de bruces sobre la calzada. Afortunadamente, me repuse al momento y encarando el control de daños pude percatarme que sí había sufrido un violento encontronazo de la cabeza contra el filo del bordillo, pero el golpe lo había absorbido en su totalidad «el maldito casco» salvándome de una segura brecha.

Al margen de la natural vergüenza por el barullo de caritativa gente acudiendo en mi ayuda, todavía me inquieta que algún transeúnte haya filmado con su móvil el percance, y que de pronto me lo pueda gozar en You Tube, con sonoro acompañamiento de general descojone.