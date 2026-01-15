Ropa vieja y almogrote: pioneros de la economía circular

En un mundo que levanta día a día los pendones de la sostenibilidad como bebida energética para un planeta agotado, no deja de resultar paradójico que muchas de las respuestas que hoy se presentan como innovadoras ya estaban, desde hace generaciones, en los fogones más humildes del archipiélago. Platos como la ropa vieja o el almogrote gomero, nacidos de la necesidad y del ingenio popular, son ahora ejemplos, pedagógicos de cómo funciona la economía circular. Mientras Europa diseña sus complejas estrategias de descarbonización y recuperación de materiales, Canarias recuerda, sin aspavientos, que aquí la circularidad no se inventó: se heredó de nuestras madres y abuelas.

Pero ese contraste entre tradición y modernidad plantea una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que la Unión Europea o nuestro Gobierno definan grandes planes si la ciudadanía no se implica, si las empresas no cambian sus modelos productivos y si el consumo sigue girando en torno a la comodidad de lo desechable? El paradigma del kleenex: Usar y tirar.

Durante décadas, las familias canarias supieron sacar provecho de todo: del puchero de ayer surgía la ropa vieja de hoy; del queso viejo nacía el almogrote; de cada resto de comida o de tela y madera se generaba una oportunidad. Aquella sabiduría, nacida de épocas de escasez, coincide casi palabra por palabra con el discurso actual del Pacto Verde Europeo, que insiste en reutilizar, reparar y valorizar los materiales antes de que acaben en el vertedero. Sin embargo, la diferencia es obvia: nuestras abuelas actuaban por supervivencia; nosotros, por obligación moral y climática. La economía circular ya no es una costumbre doméstica, sino una urgencia planetaria y en este desafío la investigación y la tecnología deben ser catalizadores del cambio

Las Universidades canarias, los centros de investigación y el propio Gobierno a través de la ASIICI, nuestra Agencia Canaria de Investigación e Innovación, han entendido este desafío y están trabajando en soluciones que, curiosamente, vuelven a conectar con aquella intuición ancestral. Hoy se investiga cómo transformar residuos agrícolas o de construcción en productos valiosos, como reciclar las feas montañas de neumáticos usados en pistas de deporte o de juego infantil, cómo convertir subproductos ganaderos en compost o bioplástico, o cómo prolongar la vida útil de los alimentos con técnicas más eficientes.

Parece casi irónico que la innovación más avanzada esté recorriendo el mismo camino que durante siglos marcó la cocina tradicional: no desperdiciar, no renunciar a lo que todavía puede ofrecer algo. Pero esta vez la motivación es distinta: ya no se trata de alimentar a una familia, sino de sostener un modelo económico que no puede seguir dependiendo de recursos finitos y más en el caso de Canarias, donde dependemos en tal magnitud del exterior para nuestra vida diaria.

Los miles de contenedores que se apilan en los puertos canarios recuerdan que seguimos siendo un territorio profundamente dependiente del exterior. En 2024, las terminales de las islas movieron más de 46 millones de toneladas de mercancías, una parte de las cuales son simplemente de transbordo Una cifra gigantesca que debería hacernos reflexionar. ¿Cómo encaja este volumen en un modelo verdaderamente circular? ¿Cómo reducimos residuos, emisiones y consumos cuando nuestro propio sistema logístico exige un flujo continuo de bienes que llegan desde lejos? Tanto la Unión Europea como Canarias insisten en “puntos verdes”, en infraestructuras más limpias y eficientes, pero ese discurso buenista no puede ocultar que la circularidad exige, tarde o temprano, replantearnos qué consumimos, cuánto consumimos y cuantos residuos generamos.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2023, la generación de residuos por habitante y año era en Canarias de 550 kg, de los cuales solo el 13,6% se recogía de manera selectiva y por tanto susceptible de una “segunda oportunidad”. Incluso si descontamos de ese tonelaje total el 27% que corresponde a materia orgánica y lo multiplicamos por nuestro numero de habitantes ello nos lleva a la friolera de 775.000 toneladas-año de residuos no orgánicos que van de manera indiscriminada a colmatar nuestros vertederos y estropear nuestro paisaje y de las cuales, una parte significativa, quizás hasta un 20%; podría tener esa “segunda oportunidad”. Esa transformación o reutilización de manera útil para la sociedad, para que podamos aprovechar localmente una parte significativa de esos residuos separados previamente en contenedores específicos y que mayoritariamente exportamos a la península o a otros sitios para que el proceso de reciclado final y valorización monetaria y de empleo se produzca allí.

Y estos residuos, muchos, potencialmente valorizables, son nuestra nueva dimensión de la ropa vieja y el almogrote gomero, Tenemos que buscar soluciones tecnológicas de todo tipo para dar, de manera competitiva, una segunda vida a los mismos y con ello crear empleo y riqueza que ahora resbala entre nuestros dedos. El desafío tecnológico para nuestros investigadores y nuestro Gobierno estriba en crear plantas pilotos de revalorización de reducido tamaño, en las que las economías de escala no jueguen en contra de volúmenes más reducidos. Posiblemente no podremos afrontar un extenso número de procesos específicos, pero si concentrarnos en aquellos donde el valor unitario del producto valorizado y no su cantidad, compense esa pequeña dimensión de las plantas. Ello posiblemente requerirá una especialización por islas que no necesariamente tiene que concentrarse en las dos capitalinas.

Como ejemplo nuestro querido hidrógeno verde irrumpe como una gran promesa tecnológica del archipiélago. Su producción descentralizada, basada en energías renovables como el viento y el sol que siempre son abundantes en Canarias, abre la puerta a una transformación energética sin precedentes. En apariencia, poco tiene que ver con la ropa vieja o el almogrote, pero la lógica circular es exactamente la misma: aprovechar lo que sobra. Si sobra energía eólica, se transforma en hidrógeno; si sobraba guiso, se convertía en un plato nuevo; si el queso se endurecía, se transformaba en un paté de calidad gourmet.

La circularidad, al final, no es un concepto técnico: es una actitud frente al mundo en que todos salimos ganando y este ejemplo puede servir para otras actividades como podrían ser las ahora cortejadas “tierras raras” que están muchas veces microcontenidas en nuestros productos de uso diario, como es el caso de las baterías eléctricas o los electrodomésticos y que podrían combinarse con prometedoras y nuevas tecnologías, como la de la bio-lixiviación, para utilizarlas en la valorización en dimensión reducida. De hecho, tenemos ya en Tenerife en una empresa muy reconocida y centrada hasta ahora en la primera fase de reciclado de material electrónico, partiendo de la cual se podrían desarrollar otras actividades de segunda fase de valorización de dichos residuos si somos capaces de contar con un apoyo tecnológico adecuado y económicamente eficiente.

Pero no podemos obviar el papel más importante, y también el más incómodo, el de la ciudadanía. Podremos tener las mejores estrategias europeas, los planes autonómicos mejor redactados, los avances científicos más prometedores, las mejores y más tecnológicas industrias, pero nada de eso servirá si los canarios no modificamos nuestra relación con los objetos, los alimentos y la energía.

La economía circular no se decide en un parlamento: se decide en los hogares. Se decide cuando un consumidor escoge reparar antes que sustituir, cuando decidimos reciclar día a día nuestros sobrantes y llevarlos al contenedor azul, verde o amarillo o al punto limpio en el caso de residuos electrónicos, neumáticos y otros. Se decide cuando una familia evita tirar comida y la congela, cuando un barrio apuesta por la movilidad sostenible o favorecemos el producto de cercanía que evita en gran medida envases innecesarios. Se decide, en definitiva, cuando como ciudadanos nos reconocemos parte del problema y, por tanto, parte de la solución.

La Estrategia Canaria de Economía Circular insiste en la necesidad de incorporar a la sociedad, no como espectadora, sino como agente activo. Pero la implicación ciudadana no se decreta: se inspira y se educa. Y es precisamente ahí donde la tradición puede jugar un papel inesperado. Explicar la economía circular en las escuelas o en la prensa tomando como ejemplo la ropa vieja o el almogrote gomero, hace que la sostenibilidad deje de ser un concepto abstracto y lejano para el ciudadano medio. Lo acerca a la memoria afectiva de nuestras abuelas, al sentido común que tanta veces ignoramos para siempre a la intuición de que lo que no se aprovecha, se pierde. La circularidad, en definitiva, no solo mejora el planeta: mejora también la relación que mantenemos con lo que nos rodea.

De esta alianza entre tradición, innovación y conciencia social pueden surgir oportunidades económicas, educativas y culturales que permitan a Canarias construir un modelo propio, más resiliente y menos dependiente. No es un camino sencillo. Requiere disciplina, creatividad y, sobre todo, voluntad colectiva. Pero si algo ha demostrado este archipiélago y sus gentes es que sabe transformar las limitaciones en oportunidades. La ropa vieja y el almogrote demostraron que del “sobrante” puede nacer algo valioso. El hidrógeno verde apunta a que del excedente energético puede nacer un nuevo modelo económico apoyado en el mismo. Y la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de cerrar ese círculo, no con palabras, sino con decisiones individuales diarias.

Canarias puede y debe convertirse en un ejemplo de cómo un territorio pequeño puede tener una visión grandiosa. La sostenibilidad no empezó en un laboratorio ni en una institución europea: empezó en la cocina, continúa reforzada en nuestros centros de investigación y se consolidará o fracasará en la conciencia y actitud de sus habitantes. La economía circular no es el futuro: es el presente. Y lo que hagamos con ella definirá en buena medida el mañana de nuestro archipiélago y con ello podemos ser un referente para todas las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea y, simultáneamente, para todos los cientos de territorios del planeta que comparten nuestras características de lejanía e insularidad.

Por ello, como final de esta reflexión, tenemos que hacer valer ante las Instituciones de la Unión Europea, que nuestra cultura de ropa vieja y almogrote, aderezada con un caldo de gofio tecnológico, nos convierte en un laboratorio excepcional para recibir adecuada y suficiente financiación europea y exportar esta tecnología y este saber hacer al resto del mundo. Por ello apostamos, con gran ambición, con que Canarias sea algún día designada para albergar un nuevo Centro Europeo de Investigación, dedicado en este caso a la Economía Circular.