El amigo americano

Hasta no hace tanto, la diplomacia y sus reglas formaban parte de la idea de liderazgo para las superpotencias. En concreto y para los EEUU, su legitimidad en el ejercicio de ese liderazgo solía basarse en una apariencia de moralidad, empatía o referencia sobre lo que debía hacerse, incluso con sus incoherencias, daños colaterales o sapos a tragar. Aunque su participación en golpes de estado, posterior represión y apoyo a dictaduras feroces es casi tan antigua como su propia nación, y pese a que la invasión de Irak por sus formas y fondo ya sentaron un precedente reciente para hundir esa legitimidad moral, el rol de “policía del mundo” se fue ejerciendo con la tolerancia del mundo occidental y de buena parte del resto (posiblemente como amparo o esperanza para un rescate de las pobrezas y violencias que sufría su población, muchas veces generada por esos mismos tiranos aupados desde Occidente).

Hoy día está de moda ser brutal. Tan brutal como honesto, cosa que se agradece aunque aterre ver tan de cerca los dientes sudorosos de un monstruo hambriento, al que con cierta inocencia infantil siempre sentías como a un amigo, casi un padre que te iba a proteger porque tú habías nacido en el lado cómodo del mundo. En esta moda, ya puedes reconocer con transparencia que no eres un libertador. Puedes decir que tus acciones se mueven exclusivamente por el control de recursos naturales y económicos. Te la trae al pairo el derecho internacional, la soberanía de un groenlandés, la visita de cualquier representante democrático (al que recibes sentado y dejas de pie, cual Rey Sol) o la vida de una madre activista tan americana como tú. Y todo eso puede expresarse abiertamente. A lo mejor siempre fue así, pero al menos el disimulo nos daba algo en lo que tener esperanza. Como buen negociante con sus tres reglas, esa brutalidad no es más que una estrategia para terminar consiguiendo algo en base a pedir un máximo o una barbaridad. Esto mismo antes se envolvía o presentaba desde la amistad (o la ilusión de algo así), incluso desde el cariño. Ahora es el miedo lo único que nos mueve, generando tanto poder como odio.

En la película franco-germana de Win Wenders que da título a este artículo (basada en la novela de Patricia Highsmith, “El juego de Ripley”), un europeo desesperado ante su futuro cede a las propuestas leoninas de un norteamericano embaucador, conocedor de que su dinero (o más bien la apariencia de tenerlo) juega a su favor. Ante el “amigo americano” que pinta un mundo entre distópico y tragicómico, me acuerdo de una comedia británica alegre que reivindicaba el amor, donde un presidente bailongo a ritmo de The Pointer Sisters planta cara por despecho al gringo abusón. Si ahora todo va de modas, igual con suerte cuando esta pase aparece otra que reivindica un perfil de político más al estilo de Hugh Grant en Love Actually. Al menos tendrá gracia. Para entonces, la legitimidad moral de alguna nación tendrá que reconstruirse por completo.