El bailarín del mal

Alguien dijo que «el que pueda hacer que haga» y dio un paso al frente el mandatario estadounidense. Por un instante, los cuentos de héroes y villanos se convirtieron en algo tangible. El ideal del realismo moral, la doctrina que preside la mayor parte de las acciones de los más pequeños de la casa, según la doctrina del psicólogo suizo Jean Piaget, tomó el poder hasta sus últimas consecuencias: los malos caen y el bien prevalece. Me imagino la reacción de tantas y tantas personas en el planeta congraciándose de que, justo al comienzo del nuevo año, haya sido derrocada una de las peores tiranías que asolaban la convivencia en el mundo.

He de reconocer que sentí un enorme regocijo al ver en los noticiarios a Nicolás Maduro, apodado el Superbigotes, engrilletado y custodiado por las fuerzas del orden de Estados Unidos que, en ese precioso momento ya para la historia, eran las de la humanidad al completo. A la espera del oportuno juicio por los delitos cometidos, tanto dentro como fuera de Venezuela, presenciar cómo un malhechor de altura es capturado y reducido para que rinda cuentas ante la sociedad supone un regalo para cualquiera que se precie de honestidad y decencia en su comportamiento. Pero, en esta hora de dicha universal, me quiero centrar en el sátrapa y los niños, y por varias razones que, en el fondo, coinciden en el mismo mensaje: el que la hace, la paga.

El dictador se olvidó de su pueblo, incluso de su ideología, si es que alguna vez la tuvo. Hasta se olvidó de leer porque, si hubiera tenido conocimiento de Simone Weil, hubiera sabido que la maldad nunca gana eternamente, tan sólo se hace la ilusión de que está por encima del bien. En La gravedad y la gracia (1941), una larga serie de anotaciones íntimas y reflexiones varias en forma de cuadernos, sentenció que «el mal es el intento fallido de imitar a Dios». Por ende, nadie está por encima de su destino y mucho menos de los designios de la divinidad. Esta es la primera lección del mensaje de la detención del dictador bolivariano.

La segunda tiene por protagonistas a los niños, la esperanza de un mundo mejor. Observar en vivo y en directo, a través de los medios informativos de medio planeta, el apresamiento del canalla del Cártel de los Soles resulta gratificante, en un modo tanto personal como social, cuando apenas despuntas del suelo, cuando te encuentras en una edad en la que todavía te fías a pies juntillas de los ideales de la solidaridad y la justicia, animándote a practicar el bien. Volviendo a Weil, Nicolás Maduro, el bailarín del mal, el que se burlaba del destino, comprendió al fin que la «gracia es la ley del movimiento descendente». Con qué garbo bajaba la escalerilla del aeroplano de las fuerzas norteamericanas para ser puesto a disposición de los tribunales que le han de juzgar.

Sólo me restaría para colmar la dicha del nuevo año que, tras la ilusión de la derrota del fascismo de la izquierda totalitaria, Venezuela volviera a manos de los venezolanos de bien y, al frente de ellos, con todo merecimiento y legitimidad política, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.