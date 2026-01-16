Malas lecturas

En la víspera de los comicios autonómicos de 1987 los más conspicuos admiradores de Jerónimo Saavedra –además de su equipo de colaboradores más estrechos– le transmitían un sereno optimismo. «Las peores encuestas nos colocan rozando los 30 diputados, esto está hecho...». Se equivocaron. El PSOE se vio desplazado del poder por una alianza entre conservadores y fuerzas insularistas y Saavedra terminó marchándose a Madrid. Hasta 2019 los socialistas no regresaron al Gobierno autonómico y lo hicieron por una razón sencillísima: los partidos de centro izquierda sumaron más votos que los partidos se centro derecha y Casimiro Curbelo, el líder de la ASG, les dio su bendición, a cambio de sustanciales parcelas de poder y constituirse como grupo parlamentario con solo tres diputados. Cuatro años más tarde se repitió la escena. Los más viejos del lugar la observamos imbuidos, incluso, de cierta compasión. El pacto de las flores tenía garantizado otros cuatro años. En uno de los últimos plenos parlamentarios Román Rodríguez anunció solemnemente que a CC le quedaba «como mínimo» otra legislatura en la desangelada oposición. Alrededor de Ángel Víctor Torres los arúspices en nómina leían sonriendo las vísceras de los presupuestos y auguraban un triunfo deleitoso, largo y cálido como una meada invernal. Como mínimo un mes antes de abrirse las urnas estaba claro que las flores pactateras se habían marchitado pero fue inútil: estaban dispuestos a sufrir con el hostión, a asombrarse, a no entender nada. Román Rodríguez, el profeta inclemente, se quedó sin escaño. Fue el principio del fin de Nueva Canarias.

Para lo bueno, lo malo y lo regular, Coalición siempre fue más descreída y pragmática. Su dirección interpretó correctamente la debilidad socioelectoral de las izquierdas parlamentarias y decidió practicar una oposición moderada, constructiva, casi posibilista, convencida de que podía recuperar la Comunidad autónoma en las siguientes elecciones, cogobernando con el PSOE (improbable) o con el PP (casi seguro). La crisis del covid contribuyó a la mesura que impuso José Miguel Barragán al grupo parlamentario con la anuencia de Fernando Clavijo. Barragán insistió mucho en que CC estaba en condiciones de asumir «tranquilamente» la labor de oposición, y así fue durante cuatro años, pero caben dudas razonables sobre la cohesión de la organización nacionalista si la situación se hubiera prolongado mucho más tiempo. Clavijo volvió a ser investido con mayor apoyo parlamentario que en su primera legislatura y hasta junio de 2027 podrá gobernar con la tranquilidad propia de un budista multimillonario. Ocurre, sin embargo, que por primera vez Coalición corre el riesgo de no leer bien lo que está ocurriendo política e ideológicamente en el país. Y lo que está ocurriendo es el hartazgo de los canarios por una prosperidad a la que contribuyen pero que no es suya, la desconfianza creciente y áspera en la utilidad y legitimidad de la democracia representativa y, en resumen, el auge de Vox.

Vox sube en todos los sondeos que se han realizado en el Archipiélago en los últimos tres años. Y no deja de hacerlo. Los confiados clavijistas le quitan importancia. Algunos creen o quieren creer que lo de Vox será una moda pasajera, un resfriado ultraderechista, como Podemos fue una gripe ultraizquierdista, y todo volverá pronto a la normalidad: la trinidad de los tres grandes partidos y CC disfrutando eternamente de la centralidad. Pero lo que hizo Podemos fue ampliar el espacio de la izquierda y el PSOE no experimentó como un problema pactar con los podemitas. La irrupción de Vox como fuerza potente desbaratará las mayorías de centroderecha y las condicionará fuertemente. Un partido de vocación centrista y centrípeta y de naturaleza nacionalista sí tendría un problema estructural para pactar con Vox. Primero en ayuntamientos y cabildos y en 2031 en la Comunidad autónoma. La ultraderecha viene para cambiar el espacio político-electoral que se han repartido CC y PP durante décadas.