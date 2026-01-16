El 72% de la población mundial vive bajo dictaduras o formas autocráticas de gobierno con lo que supone respecto a la experiencia de libertad. Sin duda una cifra estremecedora, porcentaje que incluye a Venezuela. Con la Constitución del 78 los españoles recobraron la libertad, lo cual que la convierte en un hito de la España contemporánea. Los españoles estrecharon sus manos para fundar un futuro en convivencia, construido sobre los principios de un Estado social y democrático de Derecho. Con separación de poderes. Y dada la disputa en torno a la separación de poderes la reiteración expresa necesidad. Que haya superado 47 años es obviamente un éxito en un país proclive a cuartelazos y pronunciamientos sediciosos persistentes.

En estos momentos, Venezuela se aproxima, se moviliza y orienta en revitalizar su experiencia de libertad, paradójicamente propiciada por Trump. Nadie sabe qué ocurrirá, porque fuerzas divergentes presionan en diferentes direcciones dificultando su objetivo. En este preciso estado de caos, cobra relieve la magnitud de la inusual transición política española y su valoración. Sin duda las circunstancia exteriores e interiores de España eran más favorables, entre otros factores porque se abogaba por la democratización de las últimas dictaduras de la península ibérica. Sin embargo, en su propósito, Venezuela coincide con un cambio de la gobernanza mundial en que el orden liberal democrático parece debilitado y da un paso lateral. Por agotamiento natural o porque presiona incontenible un orden imperial para ocuparlo. Y es de prever que en este marco los sistemas en transición se vuelven especialmente vulnerables.

Piénsese que la paz y la concordia no surgen por azar o de la nada. Menos aún por arte de birlibirloque, sino por la voluntad del cumplimiento del espíritu de las leyes. Y en este páramo de la historia, el derecho se ha sustituido por el decisionismo del más fuerte. Cuando el tránsito de la dictadura franquista a la democracia, el grito por la libertad y su experiencia eran unánimes. En España, la inmensa mayoría formaba parte del proceso y esfuerzo colectivos de revertir la memoria emocional. Estaba inquiocupada por el yugo del régimen y de su desalojo llegaba al encuentro la libertad y el pleno derecho.

Por supuesto, los ciudadanos gozan del derecho de mostrar adhesión, indiferencia, hostilidad o cualquier otra emoción en la escala de impresiones humanas respecto a la Constitución. Al fin y al cabo, es el conjunto de emociones traducidas a ley. Ante la perspectiva de un horizonte imperial, sépase que las democracias no brotan como setas tras la lluvia. Al respecto, los hechos porcentuales arriba citados son elocuentes. España requirió cuarenta años en recuperarla y sufrió sus consecuencias. Las democracias como las manzanas de Newton tienden a precipitarse en el corazón de dictaduras o autocracias, y salir de ese pozo, incluso con empeño y coraje, a veces se demora más allá de una vida, y, aunque obvio, sólo se vive una vez. En este movimiento oscilatorio del baile de las burbujas temporales de las ideologías en su tic-tac dictadura-democracia, sépase entre tanto que sólo el treinta por ciento de la población goza de un régimen democrático.

Lo que verdaderamente constituyó un logro, por su importancia no fue precisamente la dificultad de alcanzar un consenso en torno a un texto jurídico, aunque fuese comprometido por un sin fin de dificultades y tensiones; lo nuclear de la cuestión era la voluntad indeclinable de los constituyentes de que la democracia era la mejor opción. La oposición de los sectores adversos surtió el proceso de escollos alcanzando su clímax el 23F. Pero la experiencia de la Guerra Civil estaba demasiado cerca para desaprovechar la oportunidad de sellar la convivencia y cerrar la última página de la dictadura. Difícilmente resulta de fácil olvido el temor de que un acontecimiento inesperado pudiera romper el hilo de la libertad, memoria que vive ahora en la retina e impresa en el cerebro-cuerpo-mente.

¿Cómo será el proceso de transición de Venezuela hacia la democracia? La respuesta es una incógnita. Trump tampoco, sabiendo como se sabe que la violencia es la partera de la historia.