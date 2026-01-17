Tres razones para renovar a Luis Helguera

En el mundo del fútbol existe una máxima inapelable: lo que funciona, no se toca. Desde el presidente hasta el último empleado del club, todo suma, pero en el país del balón son los resultados los que terminan marcando el rumbo y fijando las directrices de un proyecto en una u otra dirección, sin perder de vista la necesaria consolidación de una idea más allá del marcador.

En ese contexto emerge la figura de Luis Helguera, siempre analizada con lupa cada vez que su nombre se asocia a la actualidad del equipo. El director deportivo se ha ganado el respeto del entorno por la solidez y la coherencia de sus decisiones, tanto en la confección de la plantilla como en la elección de entrenadores. Setién, Pimienta, Etebo, Perrone, Barcia, Luis García o Amatucci representan algunos de sus aciertos más significativos, todos ellos alcanzados dentro de unos márgenes económicos que muy pocos estarían dispuestos -o capacitados- a manejar. Esta es la primera razón que explica su peso específico dentro del club.

Un episodio retrata con especial nitidez su compromiso con la UD Las Palmas. En diciembre de 2022, durante una concentración en Asturias con doble jornada de Liga, Luis Helguera recibió una oferta económicamente muy atractiva por parte de los propietarios mexicanos del Real Oviedo. Decidió rechazarla. Lo hizo por respeto a Miguel Ángel Ramírez y, sobre todo, por su firme determinación de culminar el camino hacia el ascenso. Esa lealtad tuvo respuesta apenas un mes después: en enero de 2023, el presidente amarillo ratificó su confianza con una renovación y una mejora salarial acorde al trabajo desempeñado. Segunda razón: lealtad al escudo de la UD.

Helguera ha tenido que saltar vallas complejas para ganarse esa consideración de hombre de club, incluso en etapas en las que su posición se vio cuestionada por decisiones controvertidas, como la gestión del amistoso disputado en Liverpool.

Siempre desde la discreción, ha sostenido el proyecto deportivo del club con convicción y coherencia hasta consolidarse como una figura clave, respetada y plenamente alineada con la identidad y los valores de la UD Las Palmas.