Attack on Titan comienza como una fantasía con una premisa muy sencilla, casi infantil: muros, monstruos y un enemigo tan obvio que luchar en su contra para exterminarlo parece un acto casi higiénico. No obstante, esa claridad dura unos pocos episodios. La serie se dedica, con una crueldad casi pedagógica, a desmontar cada certeza que ofrece. Cuando llega a su fin, el espectador ya no tiene del todo claro qué ha estado viendo. Se sentirá incómodo, de hecho, y quizá llegue a cuestionar varias las líneas morales que trazó al principio de la serie. El punto de partida de Attack on Titan es simple y claro: la humanidad se esconde tras muros para sobrevivir a los titanes, unas criaturas de más de dos y de tres metros que devoran y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Eren Yeager, tras ver morir a su madre, jura exterminarlos a todos. Es la promesa clásica del héroe herido: odio puro, objetivo claro, violencia justificada. El espectador entra sin resistencia. Todo parece ordenado: humanos buenos, titanes malos. Fin del dilema. Pero Attack on Titan no quiere espectadores cómodos, quiere cómplices que luego no puedan lavarse las manos. Pronto los muros dejan de ser refugios y se convierten en jaulas ideológicas. La verdad encuentra su camino más allá de los muros, el mundo se expande, y la serie revela su truco principal: los monstruos nunca fueron el verdadero problema. El problema era la excusa que los humanos se contaron a sí mismos durante décadas para poder sentirse inocentes.

El primer gran dilema que plantea la serie es el de la libertad. Eren, el protagonista, no busca derechos ni convivencia; busca una libertad total, infantil y absoluta, incluso si para alcanzarla hay que borrar a todos los titanes del mapa. Attack on Titan es brutalmente honesta al mostrar lo que suele ocultarse: que muchas veces la libertad que se proclama no es más que la voluntad de imponerla por la fuerza, y que este discurso «libertario», sin límites éticos, es indistinguible del autoritarismo. Luego está el ciclo de la violencia, que la serie no trata como tragedia abstracta sino como mecánica implacable. Aquí no hay «mal absoluto», solo odio heredado, miedo cultivado y enemigos fabricados con precisión política. La obra nos obliga a analizar la perspectiva de quienes cometen atrocidades, no para absolverlos, sino para destruir la comodidad de pensar «yo nunca haría eso». El mensaje es claro y desagradable: con la historia adecuada, quizá sí. La cuestión de la seguridad frente a la moral es aún más corrosiva. Cada decisión importante implica sacrificar vidas en nombre de una causa mayor, y casi siempre se hace con tono grave y mirada solemne. Attack on Titan no establece que esas decisiones sean inútiles sino que argumenta algo peor: a veces, esas decisiones tan atroces funcionan. Reside ahí otra gran trampa, porque cuando la barbarie da resultados, la ética se convierte en un estorbo fácil de apartar.

La serie también aborda la responsabilidad individual. Muchos personajes actúan convencidos de que no hay alternativa, de que el futuro ya está escrito. Pero la serie en ningún momento trata el destino como excusa noble, sino como coartada. Saber lo que va a pasar no absuelve a nadie; solo hace que la elección sea más consciente. Y, por tanto, más culpable. Al final, lo que distingue a Attack on Titan de otras historias épicas no es su oscuridad, sino su falta de indulgencia. No nos permite escoger el lado correcto sin pagar un precio. No existe, de hecho, «un lado correcto». Muestra sin florituras cómo se fabrican los enemigos, cómo se normaliza la violencia y cómo el «bien mayor» suele ser el nombre elegante del desastre y una herramienta para deshumanizar al contrario. Una vez los titanes dejan de ser el centro del relato, queda algo mucho más incómodo: la certeza de que el verdadero horror no era lo inhumano, sino lo perfectamente humano. Y que, puestos en la situación adecuada, muchos de nosotros no estaríamos tan lejos de cruzar la línea… solo que lo llamaríamos libertad. n