Una de las escenas más divertidas, kafkianas e inteligentes de la historia del cine la protagonizaron los Monty Python en La vida de Brian. En unas gradas semidesiertas, un grupo de opositores que no están muy seguros de pertenecer al Frente Popular de Judea, al Frente Judaico Popular o al Frente del Pueblo Judaico (¿les suena de algo?), discuten sobre por qué deben odiar a sus gobernantes. “¿Qué han hecho los romanos por nosotros?”, se preguntan. La retahíla que viene después es sobradamente conocida. Al final, con todo y sus sombras, los romanos encendieron la mayoría de las luces. No quisiera pecar de cenizo, pero ¿no se estará volviendo nuestra política actual en un gag grotesco? Porque todos parecen desconfiar de todos y la casa sin barrer. ¿Qué ha hecho la transición por nosotros?, dicen algunos y miran al partido. No obstante, hasta los Monty Python sabían que hay cosas que están muy por encima del partido, con las cosas de comer no ha de jugarse. Me da lo mismo que lo mismo me da quién gobierne y quién suspire por gobernar. Hay asuntos que, puede que admitan formas, pero no admiten color. Los romanos, por ejemplo, nos trajeron la educación. Y si uno de cada cuatro pibes cree que se vive mejor en dictadura que en democracia algo estamos haciendo mal. Muy mal. Nos trajeron la sanidad. Y si los médicos (por supuesto, no la mayoría) comienzan a hablar de clientes en lugar de enfermos, les deseo que no pillen ni un catarro de pecho. Nos trajeron la vivienda. Y si los jóvenes de ahora no pueden independizarse hasta los 35 porque (permítanme el chiste fácil) aquí no hay quien viva, apaga y vámonos. Y los avances sociales. Pero en los quince días que van del nuevo año (escribo estas líneas a mitad de enero) ya van cuatro mujeres asesinadas por sus parejas. Y las relaciones internacionales. Ocurre que, cuando el constructor que se sienta en el despacho oval acabe de expandirse (el tipo es capaz de engullir continentes como hamburguesas), habrá que rediseñar los mapas cartográficos. Así que o nos ponemos de acuerdo para revertir el negro augurio en todos estos temas cruciales, o los romanos seremos nosotros. Y cuando, dentro de treinta años, nuestros hijos se pregunten que hicieron por ellos los romanos, la respuesta se oirá en todos los teatros. Nada. No hicimos absolutamente nada.