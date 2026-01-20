San Gesplan

El variscazo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha sacudido a Gesplan y a los ayuntamientos de Arafo y Candelaria es muy acertado, pero a mi gusto —y al de bastantes profesionales— insuficiente. El Colegio de Arquitectos había denunciado cómo las dos corporaciones arriba citadas habían encargado trabajos a Gesplan con una frivolidad administrativa que linda con lo ilegal, por no hablar de la competencia desleal que suponen estas contrataciones (y muchas por el estilo en toda Canarias) afectando los legítimos intereses de arquitectos, aparejadores, ingenieros y urbanistas. Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, empresa pública adscrita a la Consejería de Política Territorial del Gobierno autonómico, ha evolucionado desde un modesto instrumento de asesoramiento hasta una compañía pública que facturó más de 85 millones de euros en 2023 y que cuenta con cerca de un centenar de empleados entre técnicos y administrativos.

Para ser sinceros no ha tenido que mover un dedo para conseguir rápidamente este volumen de negocio. Gesplan debe su prosperidad a las administraciones públicas y, muy particularmente, a los ayuntamientos isleños.

Según la legislación vigente las administraciones públicas solo pueden adjudicar directamente contratos a empresas públicas en casos excepcionales que estén debidamente argumentados económica y técnicamente. A los responsables municipales, sin embargo, este principio de excepcionalidad se los trae al pairo por lo que hace más de un lustro sobre Gesplan llueven benéficamente decena y decenas de contratos. No es la primera vez que se ha visto metida en procesos judiciales: hace dos o tres años la sala de lo Contencioso Administrativo anuló la decisión del ayuntamiento de Adeje de contratar como «medio propio» a Gesplan para redactar nada menos que el Plan de Ordenación General del municipio.

A los ingenuos o los majaderos que tal vez se sientan inclinados a observar estos movimientos con benevolencia, incluso con algo de admiración, habría que advertirles que la práctica chapucera de acudir a Gesplan supone un daño brutal a los arquitectos, aparejadores e ingenieros cuando más delicada es la situación de los profesionales después de años de parón en la construcción y en los proyectos de inversión pública asociados. He aquí a la propia administración pública dedicada al exterminio de profesionales de la arquitectura y el urbanismo en las Islas ante una indiferencia glacial de los responsables.

¿Cuántos estudios de arquitectura han cerrado en Tenerife y Gran Canaria en los últimos veinte años? ¿Cuántos jóvenes profesionales de los distintos ámbitos técnicos han decidido marcharse a la Península o al extranjero? La paradisiaca Gesplan ha sido y sigue siendo una maravillosa oportunidad para goce y disfrute de ayuntamientos y cabildos porque ahorra a los políticos todos los enojosos y lentísimos trámites administrativos que exige la convocatoria pública de un concurso para construir un grupo escolar, redactar un plan general, modificar un planeamiento, por no hablar de su adjudicación y seguimiento.

Para hacerse una idea basta con echar un vistazo a las oficinas técnicas en los ayuntamientos, incluso en los ayuntamientos de boyantes zonas turísticas: por lo general tristes covachas donde media docena de funcionarios intentan no ahogarse en un océano de papel. El objetivo razonable sería dotar a los ayuntamientos canarios de personal técnico suficiente y solvente y simplificar los procedimientos administrativos y operativos. Demasiado trabajo, demasiado empeño, demasiado papeleo. Mejor reconocer a la empresa de Gesplan como medio propio y encargarle todo lo que se puede encargar y un fisco más.

Los arquitectos y aparejadores deberán resignarse. Siempre pueden cultivar la amistad de algunos políticos y ser contratados en Gesplan, donde a veces, de repente, una docena de gomeros consiguen trabajo simultáneamente, como en la pasada legislatura, y ahí echan el ancla. El milagro de San Gesplan, según dicen los más graciosos. Los que se quedan.