Breverías 171

Mi buen amigo J. L. C. escribía en estas mismas páginas el otro día que últimamente era la realidad la que imitaba a la ficción, con unos titulares en las cabeceras de los periódicos que desafiaban las más disparatadas elucubraciones fabuladas. E insinuaba una inquietante advertencia, que a diferencia verbigracia de la mayoría de las series televisivas, no se barruntaba un final feliz al representar los nuevos guiones no una lucha del bien contra el mal, sino feroces enfrentamientos de malos contra malísimos.

*

Pues yo añadiría que en esta ficción hecha realidad tampoco se le ve ni se le espera al providencial salvador, a un actualizado capitán Trueno irrumpiendo in extremis en escena para desfacer los entuertos de tanto malvado.

*

Por el contrario, la bestialidad y los comportamientos más propios de la ley de la selva, parecen apuntar a otra contradicción en el imaginario colectivo: que no va a ser que «el hombre desciende del mono», sino que cada vez más parece invertirse la evolución tradicional, develándose que va a ser «el mono el que desciende del hombre»

*

Claro, ya sé que se podrá argumentar que desde siempre ha regido la ley del péndulo, según la cual a tiempos de tribulación seguirán tiempos de bonanza, que las vacas flacas serán relevadas por saludables vacas gordas.

Y que una situación de crisis (etimológicamente un momento de cambio) suele ser la más propia para un prometedor cambio de rumbo. Vamos, que «no hay mal que por bien no venga»

*

Sin embargo incluso este optimista enunciado tiene sus peros hoy día. Y hasta el anhelado giro de 180 grados puede tornarse en cruel paradoja. Recordemos la recurrente intervención de los chinos, con su capacidad de cambiar milenarios status quo, únicamente a base de modificar a lo bestia la ecología establecida. Y no estoy pensando tan solo en decisiones como la de Mao Tsé Tung cuando decidió terminar con la plaga de gorriones que ponían en peligro las cosechas de grano. Al liquidar a los pobres pájaros impidiéndoles dormir mediante orquestadas, nunca mejor dicho, caceroladas protagonizadas por las hordas de obedientes súbditos, se dio pie a una catástrofe ecológica que abocó a una hambruna de dimensiones bíblicas con millones de chinos muertos. Un ejemplo más próximo a nosotros bien pudiera ser la construcción de una presa en el río Yalung, a una escala tan gigantesca que parece estar afectando el eje de rotación de la tierra, con unas insospechadas consecuencias que tienen en vilo a los científicos.

*

Vamos, que emulando el cambio coperniquiano de perspectiva en el ámbito de la realidad tan acertadamente descrito por mi amigo Pepe, podríamos darle la vuelta a otro proverbial dicho y proclamar que «tampoco hay bien que por mal no venga».