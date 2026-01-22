¡Viajeros al tren!

Viajar en tren constituye, para algunos, una extensión de la rutina matutina. El mismo andén, la misma hora, el mismo tentempié apresurado, la misma mirada adormilada que se clava en la ventana salpicada de vaho, mientras el paisaje todavía bosteza. Para otros, puede ser en cambio, un viaje de placer, con un punto romántico y aventurero. El tren conserva esa rara capacidad de suspender el tiempo. No exige la atención constante del volante ni la impaciencia del control aéreo y ni siquiera el imperativo cinturón. Tal vez, ya va siendo oportuno plantear su obligatoriedad.

Un trayecto en un vagón permite leer, pensar, observar a desconocidos e imaginarles una vida. Hay algo profundamente humano en compartir un trayecto con extraños, unidos solo por la dirección y el traqueteo constante que marca el pulso del viaje.

Ese traqueteo, precisamente, formaba parte del encanto, hasta esta última semana, que ha dado paso a una tensa inquietud tras la magnitud de la tragedia sufrida en Adamuz.

Los expertos hablan, a todas horas y en todos los medios, de anomalías en las vías, de catenarias que sufren más de lo que deberían, de un desgaste que no siempre se ve, pero se siente. Pero el viajero no puede distinguir cuándo el sonido es parte del viaje y cuándo es una advertencia. El tren, a golpe de siniestro, ha dejado de ser solo un medio de transporte para convertirse en un termómetro febril del estado de las infraestructuras y las inversiones. Carriles de hierro que en fatídicas e inexplicables ocasiones se rompen, como ocurrió en el infortunio ferroviario que ha sesgado más de 40 vidas, y que quiebran también la imagen idealizada del tren como símbolo de progreso y seguridad. El romanticismo ferroviario se vuelve frágil cuando se enfrenta a la realidad del hierro vencido y vidas truncadas.

Porque la vida transita en segundos, en mortales segundos que han cruzado dos caballos de acero con destino a la muerte más cruel. La vida sucede así, a una velocidad incontrolable mientras abrimos despacio un caramelo, mientras alguien pasa lenta la página de un libro, mientras revisamos un WhatsApp y estiramos el cuerpo. Lo único a lo que podemos agarrarnos en la penumbra del sombrío accidente es que, en este país polarizado, la buena gente no falla. De los pueblos vecinos del desastre llegaron 'ángeles' a prestar ayuda, soporte, aliento y cariño. A brindar consuelo del verdadero.

Viajar en tren ha dejado de ser un acto de fe cotidiano en el que por descontado se confiaba en la ingeniería, en el mantenimiento, y en que el traqueteo no pasara de ser ruido. Quizá por eso, de ahora en adelante, cada llegada tiene algo de alivio y cada salida, algo de promesa. Porque el tren, por desgracia ya no es solo rutina o placer; si no es un reflejo de la esperanza constante de llegar intactos al próximo destino. Qué idílico sonaba aquello de: ¡Viajeros al tren!