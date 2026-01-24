Las Islas sobre las siglas

Por una vez nos convendría dejar de hacer el imbécil. Me quedé bastante estupefacto al escuchar en el pleno parlamentario de ayer el limosnero apoyo de la oposición al Gobierno autónomo ante el amenazante borrador del marco presupuestario de la UE para 2028-2033, que supone una auténtica amenaza existencial para las Regiones Ultraperiféricas, sobre todo, para Canarias. Dejemos al lado a Vox y su antieuropeísmo y su indisimulable alegría por la crisis de la Unión y su profunda miseria política e intelectual. Vox será en breve un problema para Canarias; aunque nunca se convierta en opción de gobierno, puede desestabilizar y cangrenar a ayuntamientos, cabildos e incluso al Gobierno autónomo. Mucho más asombrosa es la actitud del PSOE y Nueva Canarias haciendo mohínes ridículos en la tribuna de oradores del Parlamento de Canarias. Esther González, por ejemplo, llegó a afirmar que el Gobierno de CC y PP no quería ni sabía defender los intereses canarios en Bruselas. Recuerdo que su líder o exlíder, Román Rodríguez, fue en la legislatura pasada consejero de Hacienda y de Relaciones con la UE. ¿Cuántas veces estuvo en Bruselas? ¿Cuántas visitas giró a la capital comunitaria el presidente Ángel Víctor Torres?

Es delirante. La oposición tiene perfecto derecho (aun más: tiene el imprescindible deber) de criticar con toda la aspereza que encuentre necesario la gestión del Gobierno y fiscalizarla de cabo a rabo. Pero ayer no era el día para partidizar el debate parlamentario. Era un pleno que exigía contribuir con análisis y propuestas para obtener la reacción más rápida, inteligente y eficaz del Gobierno de España. Era un pleno para aportar ideas y acciones con el difícil y complejo objetivo de frenar la amenaza existencial más grave que ha pesado sobre esta comunidad autonómica desde 1983. Los gobiernos de la Unión –que son los que siguen utilizando la Cámara como correa de transmisión de estrategias a la Comisión y viceversa– quien quedarse, en definitiva, con los pocos miles de millones de euros de las RUP. Lo que reste, a las haciendas estatales, por si acaso. Es profundamente estúpido encerrarse en un juego de reproches entre las fuerzas políticas canarias. Los reproches a la Comisión, al Colegio de Comisarios y, en su caso, a los grupos parlamentarios en Estrasburgo. Es hastiante este memez de convertirnos en campeones olímpicos en la modalidad de zancadilla al adversario. Sobre todo porque todos acabamos por el suelo. Y pisoteados sin piedad.

Y la sociedad civil canaria se tiene que sacudir inercias y legañas. Esta simulación, como una especie de Matrix, en la que no sabemos lo que nos jugamos, puede ser suicida. Si Europa debe invertir más en defensa y seguridad –porque el viejo orden ha acabado– Canarias debe invertir prioritariamente, ahora mismo, en relaciones externas, en multiplicar contactos, en dejar claro el precio que puede significar machacarla como RUP. ¿Le interesa a los empresarios turísticos? ¿Le interesa a las universidades canarias? ¿Le interesa a los socios africanos con los que todavía estamos en una fase muy inicial de relaciones, programas e inversiones? ¿Le interesa al resto de las administraciones públicas canarias? ¿Entienden los agricultores canarios que lo que puede venírsenos encima es más grave y aniquilante que el acuerdo con Mercosur, porque los acuerdos pueden finiquitarse, pero si te finiquitan como región europea estás casi definitivamente jodido? Y si me permiten (ejem), ¿los medios de comunicación entendemos realmente lo que está pasando, derrapando un mundo nuevo, agreste y cercado por acertijos y ambigüedades, y lo que nos puede llegar a pasar si ese maldito marco presupuestario se aprueba sin despiojarlo del cínico latrocinio a las RUP?

Seguro que recuerdan esa vieja distinción entre políticos y estadistas. Un estadista piensa en las próximas generaciones y un político en las próximas elecciones. En este asunto vital las Islas deben estar sobre las siglas.