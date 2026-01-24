El noble oficio de periodista

Todo y todos tienen su día y los periodistas no somos menos. El periodismo celebra hoy, con orgullo, su efeméride particular en la fiesta de San Francisco de Sales. Una profesión que representa un compromiso social firme por contar lo que pasa. No es solo quien narra los hechos; es quien responde ante la sociedad por la verdad de lo que cuenta. Porque el periodismo no es un oficio neutral. Es una profesión que exige una responsabilidad activa y eso pasa por ofrecer hechos verificados y defender la verdad (por amarga que sea, que cantaba Sabina) como un servicio público esencial frente a la arbitrariedad, el abuso y la injusticia. Porque si algo es noticia, no puede ser falso. Y si es falso, nunca debe ser noticia. Las nuevas tecnologías han permitido, como nunca antes, globalizar la información. Pero por encima de todo debe imperar el rigor informativo, el único antídoto eficaz para salvaguardar una democracia cada vez más maltrecha. La independencia de la información y el secreto de las fuentes han de protegerse con celo, casi con devoción.

Los hacedores del llamado cuarto poder ejercen una influencia enorme y, con ella, la capacidad y la obligación de trasmitir la realidad con absoluta veracidad. De sacar a la luz aquello que alguien no quiere que se sepa. Bienvenidas sean las preguntas incómodas, el esclarecimiento completo de los hechos y la exigencia de responsabilidades a los poderes fácticos. El periodista debe resistir presiones de todo tipo, armado únicamente con análisis, reflexión y honestidad intelectual, incluso en medio del tsunami digital y la proliferación de las adulteradas fake news.

Son profesionales a los que el destino o una vocación tan traicionera como inevitable empujó a las redacciones. Gente que, en demasiadas ocasiones, trabaja mucho más de lo que cobra y cobra mucho menos de lo que merece. Los juntaletras se enfrentan a diario a la página en blanco o al micrófono y la cámara, siempre desafiantes, con la íntima convicción de que lo que hacen es imprescindible. Esa es, en el fondo, la razón de su existencia. En su manual debe prevalecer esa estoica manera de entender el periodismo combativo. El buen periodismo ha de erigirse como un pilar irreductible que proteja a una sociedad cada vez más desorientada y aquejada de desafección. En esta época acelerada, convulsa e inflacionaria, urge explicar las cosas tal y como son, con palabras limpias y conciencia despierta. El periodismo crítico debe sostenerse gracias al empuje de profesionales, cuyo cometido es luchar sin descanso contra la desinformación.

Personajes peculiares, únicos en su especie, que celebran cada 24 de enero su particular día. Tipos con una actitud distinta al resto de los mortales. Porque quien se dedica al periodismo es, sencillamente, de otra pasta. Felicidades a todos los que ejercen el noble oficio de periodista.