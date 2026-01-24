Los números más trágicos

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz es transportado por una grúa, a 23 de enero de 2026, en Audaz, Córdoba, Andalucía (España). Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) continúan hoy centrados en la retirada de los restos de ambos trenes y la limpieza de las vías, todo ello después de que hayan finalizado las labores de emergencia tras localizarse en la tarde de este pasado jueves a las dos últimas víctimas desaparecidas, que han elevado a 45 el número de personas fallecidas en este siniestro. 23 ENERO 2026;PIXELADA Europa Press 23/01/2026. Europa Press;category_code_new;

Esta es una lista de los principales accidentes de tren habidos en Europa desde 1998. Causa, lugar, año y número de fallecidos. Descarrilamiento en Eschede, Alemania (1998): 101. Colisión en Ladbroke, Inglaterra (1999): 31. Incendio de un funicular en un túnel, Kaprun, Austria (2000), 155. Descarrilamiento en Bioce, Montenegro (2006), 45. Descarrilamiento en metro, Valencia (2006), 43. Descarrilamiento en Viareggio, Italia (2009), 32. Descarrilamiento, Santiago de Compostela (2013), 79. Colisión frontal, Andria-Corato, Italia (2016), 23. Colisión frontal, Tempi, Grecia (2023), 57. Descarrilamiento y colisión, Adamuz (2026), 45.

En Japón fallecieron 107 personas en un descarrilamiento en 2005 en Amagasaki. En China ha habido tres accidentes con la muerte de 238 personas desde 1997. En la India, la lista de accidentes con pérdidas superiores a cien personas es inacabable. Podría seguir.

Nadie espera que los trenes, sobre todo los de alta velocidad, se accidenten en los países occidentales y desarrollados. Se cree (creía) tan imposible como que en un bar de una población (Crans-Montana) de los Alpes suizos mueran 40 personas en la fiesta de cambio de año tras haber fallado todas las medidas preventivas y de control. Hasta en el, aparente, paraíso hay tragedias.

En la conciencia del ciudadano se asume que el tren es el transporte más seguro, incluso a pesar de incidencias y retrasos. Para una mayoría de pasajeros, las turbulencias aéreas –por no hablar del susto generado por la caída de un rayo en pleno despegue o aterrizaje en el avión– generan más preocupación que las vibraciones que se oyen, con todos los matices de la escala musical, en el tren. En 2025 fallecieron 548 personas por accidentes aéreos en todo el mundo. Solo en el de Air India, debido a un corte en el suministro de combustible, murieron casi la mitad. El mayor accidente aéreo en lo que va de siglo ocurrió el 17 de julio de 2014, un vuelo de Malasia Airlines (B777). Fallecieron 298 personas. Fue destruido por un misil ruso disparado desde el este de Ucrania.

Con todo, el medio de transporte más letal está en la carretera. En 2024 fallecieron 1.785 personas en las vías españolas según la DGT. En 1990, récord histórico, murieron 9.030. En lo que va de siglo, han muerto 71.902 personas. Las causas van desde la imprudencia temeraria, al sueño. También al mal estado de algunas vías: ya sea por el mantenimiento o porque el diseño que se realizó es confuso e inadecuado. Y, cómo no, el azar también ha sido el factor. La cifra estremece. Es una sangría nacional, un goteo al que no nos acostumbramos hasta que toca de cerca.

En estos tiempos donde queremos respuestas al segundo, se politiza todo y los rumores se expanden a velocidad de vértigo para intoxicar y acusar, otro dato ferroviario. Procede de Polonia. Desde 2023 el sistema ferroviario sufre constantes sabotajes. Desde explosivos a rotura de vías y catenarias e interferencias en las comunicaciones. El Gobierno polaco ha acusado directamente a la inteligencia rusa.