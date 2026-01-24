Opinión | Gotita de agua de mar
Pipo Prendes
Reflexiones sobre la humildad y el valor de lo esencial
En mi canción Las tres Bes empleo la frase: «Que soy poca cosa y me gusta; gotita de agua de mar». Con cada cumpleaños que puedo festejar, esa idea se reafirma en mí. La conciencia de ser una pequeña parte de un todo mayor adquiere un significado más profundo a medida que pasa el tiempo.
Uno es océano siendo esa pequeña gota; somos la inmensidad desde nuestra insignificancia aparente. La paradoja de ser parte de algo mayor, aunque en apariencia seamos apenas nada, nos invita a reflexionar sobre nuestra relevancia en el mundo y nuestra relación con los demás.
Creo que el verdadero avance personal surge cuando uno se da cuenta de que menos es más; como bien dice la física cuántica, la esencia suele encontrarse en lo pequeño.
El universo nos ha otorgado una misión, aunque no siempre sepamos interpretarla. Mientras podamos, debemos disfrutar intensamente de todo lo que nos rodea. A menudo olvidamos admirar y agradecer los regalos cotidianos: respirar, comer, movernos. ¿Quién se detiene a dar gracias porque no le duele la cabeza en este momento, o las muelas? La vida nos brinda innumerables motivos para el agradecimiento.
Cuando reconocemos que somos una pequeña gota de agua y aceptamos nuestra aparente insignificancia, nos damos cuenta del papel relevante que jugamos en nuestra existencia y en la de quienes nos rodean. La humildad no fingida se convierte en compañera fiel, motivándonos a agradecer y celebrar la vida. La luz que emana de nosotros puede aliviar el sufrimiento de otros y convierte nuestro derecho a disfrutar en una obligación.
Esta reflexión se relaciona con la famosa frase de Gracián: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno». La brevedad y la sencillez elevan la calidad de lo que vivimos y compartimos.
En el estudio de grabación, al dar forma a una canción y experimentar con la instrumentación y los arreglos, se descubre que la verdadera delicadeza reside en restar elementos; así se suma excelencia. La finezza, como dicen en Italia, surge de la capacidad de simplificar.
Esta idea se traslada a la vida cotidiana: por ejemplo, al tener delante un buen pescado fresco, sabemos que el secreto del disfrute y la calidad está en un buen aceite de oliva. La sencillez y la autenticidad son la clave del verdadero placer.
