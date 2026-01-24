Sáhara: El colapso de la ilusión sueca

Archivo - Banderas de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) / CEDIDA POR EL FRENTE POLISARIO - Archivo

El pasado 19 de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco anunció su respaldo formal al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. No fue un simple cambio de postura, sino la culminación inevitable de un reposicionamiento europeo que se ha venido produciendo durante los últimos años. Una noticia que pasó desapercibida –ahogada entre delirios árticos y tragedias ferroviarias–, omitida por los clásicos altavoces pro Polisario en España, pero cuyo significado trasciende ampliamente el mero anuncio diplomático.

Suecia no fue pionera en este giro, fue la última pieza de un dominó que ya estaba en movimiento cuando otros miembros de la Unión Europea fueron adoptando posiciones sucesivas de respaldo al proyecto de autonomía marroquí.

Suecia socialdemócrata, la Suecia de Olof Palme, había sido durante décadas paladín europeo de la autodeterminación africana. Financió movimientos de liberación, criticó el apartheid sudafricano con ferocidad moral, y situó a Suecia en el bando de quienes creían que la historia se hacía desde las barricadas de la justicia. En ese contexto, el Sáhara Occidental era para ellos símbolo de la última batalla descolonizadora.

Por eso el Polisario confió en que Suecia sería un bastión de apoyo. Estocolmo mantenía una postura crítica con Marruecos que ningún otro país europeo de peso se permitía. En 2012, el Parlamento sueco aprobó una moción instando al gobierno a reconocer la RASD "cuanto antes" –algo inédito en Europa–. Fue el pico de esa consistencia histórica nórdica.

Pero entre 2015 y 2016, la realidad comercial se impuso. Cuando Marruecos vetó la expansión de IKEA en territorio marroquí en respuesta a la postura sueca pro-Polisario. Estocolmo entendió que los principios tenían un precio que no estaban dispuestos a pagar. Margot Wallström justificó el abandono argumentando que el Polisario carecía de los atributos de un Estado consolidado. Técnicamente impecable. Políticamente, capitulación pura.

El Polisario pecó de pardillo al confiar ingenuamente en que los apoyos políticos suecos se traducirían en acción institucional. Entre 2012 y 2016, la expectativa fue que Suecia sería el primer país europeo en reconocer formalmente la RASD. Nunca sucedió. El realismo político eligió el pragmatismo sobre los principios.

Durante una década, Suecia mantuvo una ambigüedad cómoda: criticaba desde la distancia, pero no se comprometía. A medida que otros gobiernos europeos se alinearon gradualmente con la propuesta marroquí, la ambigüedad sueca se hizo insostenible.

Y entre 2024 y 2025 ocurrió lo inevitable. El "bloque nórdico" defensivo que el Polisario esperaba no existía. Era una ilusión. Cuando Finlandia y Dinamarca anunciaron sucesivamente su alineamiento, quedaba claro que la estructura sólida era un castillo de naipes. Suecia fue la última pieza nórdica. Es la victoria abrumadora de la realidad contra la utopía, contra aquellos que perpetúan un demencial statu quo en un infinito viaje a ninguna parte del cual solo sale mal parada la población condenada en los campamentos de Tinduf.

En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2797, describiendo el plan autonómico como "la solución más viable". No creó el consenso, lo cristalizó. Permitió que gobiernos titubeantes encontraran legitimidad internacional para formalizar posturas que ya eran obvias.

Suecia llegó a enero de 2026 cuando la "resistencia" se había desmoronado completamente. Los gobiernos europeos habían reconfigurado sus posiciones. La táctica del Polisario se había agotado. No había bloque nórdico. Había geometría de poder: estabilidad norteafricana, reconfiguración estratégica y estabilidad en lugar de fragmentación en un mundo cada día más convulso.

Con tantos miembros de la Unión Europea reconociendo la propuesta autonómica, la solución deja de ser "controvertida" para convertirse en "consensuada". La expresión "volantazo" quedó obsoleta. Los Estados que aún resisten son excepciones. El Polisario no tiene contra quién jugar, ni alianzas que construir.

La decisión sueca confirma el cierre del paréntesis abierto en 1975. Cincuenta años después, la comunidad internacional ha optado por resolver lo que las armas y el obstruccionismo argelino no pudieron. Suecia llegó tarde. Pero que haya llegado es confirmación de que la arquitectura internacional ha reconfigurado sus piezas fundamentales. Su adhesión es rendición ante lo inevitable.

Para el Polisario, el mensaje es claro: no hay ilusiones, no quedan aliados, no hay estrategia que revierta esa convergencia internacional. El espejismo nórdico ha desaparecido.

Y eso es lo que hace el giro sueco verdaderamente significativo.