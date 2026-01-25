La semana pasada este espacio, en el que tantas ideas circulan, me detuve en la serie Attack on Titan para explorar cómo el anime (el manga, en realidad) contemporáneo ha convertido el dilema moral en motor narrativo con gran acierto y brillantez. Esta semana me interesa desplazar la mirada hacia otro universo igual de incómodo, aunque más silencioso en sus conclusiones: el mundo que Gege Akutami construye en Jujutsu Kaisen, donde la pregunta ya no es cómo salvar a la humanidad, sino por qué seguimos empeñados en hacerlo. Jujutsu Kaisen es una serie japonesa de animación que se apoya en la siguiente idea: las emociones negativas de los humanos, como el miedo, la rabia o la frustración, se convierten en maldiciones que van poco a poco parasitando la vida cotidiana. Para contener esas maldiciones existen los hechiceros, una minoría entrenada para asumir su contención y exterminio. Así, el mundo sigue funcionando porque unos pocos ponen el cuerpo mientras otros conservan la ilusión de normalidad. En ese reparto desigual del sacrificio aparecen dos figuras centrales: Satoru Gojo y Suguru Geto, dos estudiantes de hechicería muy poderosos, que se convierten en mejores amigos y, con el tiempo, en enemigos. No porque piensen distinto; no obstante, sino porque su razonamiento es demasiado similar.

Sus poderes reflejan sus personalidades. Gojo controla la energía maldita a un nivel casi absoluto: manipula el espacio, neutraliza amenazas y protege a otros con facilidad. Geto, en cambio, absorbe y dirige maldiciones, transformando el daño ajeno en arma. Uno actúa desde la abundancia; el otro, desde la acumulación. Ambos parten del mismo diagnóstico: el sistema es injusto. Los hechiceros asumen una violencia que no les corresponde, mientras la humanidad vive protegida por una estructura que ignora. La diferencia está en la respuesta. Gojo opta por la vía del poder: si el mundo es defectuoso, hay que ser más fuerte que el defecto, reformarlo desde arriba, sostenerlo incluso a pesar de sí mismo. Geto opta por la vía del corte: si el mundo funciona produciendo energía maldita, quizá haya que intervenir directamente en la humanidad y deshacerse de quienes no sirven para progresar. Jujutsu Kaisen insiste en la materialidad del sacrificio: maldiciones ingeridas, cadáveres acumulados, escenas que no permiten romantizar la vocación. Geto no se rompe de golpe; su desgaste es paulatino. En ese proceso aparece una sospecha que ya no lo abandona: quizá el problema no sea el mal sobrenatural, sino la humanidad que lo produce con una constancia pasmosa. La serie deja de ser divertida una vez que el espectador entiende que Geto no comienza odiando a los humanos; solo los observa. Ve su ignorancia estructural, su pasividad funcional, su talento para delegar el horror. Los no-hechiceros viven en paz porque alguien más gestiona la suciedad espiritual que generan. La metáfora es evidente: externalizar la violencia, el daño y la muerte. Que otro lo haga, que otro pague.

El proceso psicológico de Geto no es una caída, sino una radicalización del sentido común. Si unos pocos pueden controlar la energía maldita y solo ellos asumen el riesgo, ¿por qué deben hacerlo en nombre de quienes ni saben ni quieren saber? Su razonamiento no nace del delirio, sino de la lógica llevada hasta un punto socialmente inaceptable. Gojo, en cambio, puede permitirse seguir creyendo. No porque vea menos, sino porque su poder lo protege del desgaste. Su fe en la humanidad está blindada por su excepcionalidad. Donde Geto siente el sistema en el cuerpo, Gojo lo gestiona desde la altura. Uno vomita maldiciones; el otro las neutraliza sin esfuerzo. No es casual que el que duda sea el que más sufre el peso de salvar a los demás. La tragedia de Geto no es perder la fe, sino descubrir que su fe era un contrato unilateral.

La serie deja abierta una pregunta muy dominical: ¿cuánto se puede proteger a quien reproduce el daño antes de que esa protección se convierta en complicidad? Me lo pregunto a mí misma mientras sigo las noticias de un mundo en el que la peor de las maldiciones parece tener nombre de pato estadounidense.