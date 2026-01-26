Ricardo Hernández Bravo, habitar la isla

Poeta y narrador, (El Paso, 1966) es licenciado en Filología Hispánica y profesor de Lengua y Literatura en secundaria. Con otro autor, Coriolano González Montaner, impulsa una editorial artesanal en la cual su mujer, Graciela Janet, hace hermosas ilustraciones. Opina que el aislamiento define, por supuesto, nuestra identidad. «Pero tiendo a ver como algo positivo nuestra situación en el margen, como lugar de idas y venidas, encuentros y desencuentros. Las islas son cruce y mestizaje, intercambio y conflicto. Tradición, cosmopolitismo y multiculturalidad son nuestras señas. Habitar la isla supone construir un equilibrio entre la búsqueda personal del creador y el encuentro con lo otro, ya sea en un sentimiento de pertenencia a una comunidad de valores que nos arraigue en la memoria, o bien la apertura a eso otro que llega de fuera, lo diferente capaz de ampliar la mirada.»

Al escribir desde aquí se asume cierta invisibilidad, ya que la mirada hacia lo periférico o lo singular no alcanza hasta estos perdederos oceánicos. Pero es necesaria esa libertad que el aislamiento nos da. Porque, al fin y al cabo, el lugar desde el que crea, su paisaje físico y humano y sus lenguajes, que hace suyos, son su centro del mundo y su compromiso con ellos es universal. No hay nada más universal que lo creado desde la atención minuciosa y la necesidad.

Vivir en una isla marca nuestra sensibilidad y la manera que tenemos de entender el mundo. El gusto por lo pequeño, por el detalle, por acompasar los ritmos de vida a los ciclos de la naturaleza, la voluntad de adaptación al medio, una personalidad tímida y abierta a la vez, entre las tradiciones y el deseo de cambio. En libros como La piedra habitada o Vivir sobre el volcán habla de esa construcción del ser sobre un paisaje y hay mucho de memoria personal ligada a la naturaleza y a la tierra. Cree que la memoria se construye vinculada a un paisaje y también a un lenguaje. En ellos hallamos un modo de permanencia. De ahí la sensación de pérdida que dejó el Tajogaite; o la destrucción por la masificación turística del territorio; o al ver desaparecer con nuestros viejos campesinos las palabras terruñeras, hijas de la necesidad.

La Gallofa Cartonera es una editorial artesanal de poesía. Está dedicada en principio a la publicación de la primera obra de poetas jóvenes o al rescate de obra inédita de poetas que han permanecido en silencio durante años. Tiene un carácter colaborativo, ya que el trabajo se realiza en talleres educativos cartoneros, y cumple también una función solidaria, como la donación de fondos a los afectados por el volcán de La Palma y la Dana de Valencia. Cuenta con colecciones específicas de haikus, décimas y proyectos de ámbito estudiantil.

En poesía profundiza en torno al modo en que los diferentes elementos de la naturaleza condicionan los apegos del isleño y su forma vivir el territorio. También explora la vertiente social-testimonial en la línea irónica y crítica de un libro como Pausa para anuncios, y tiene un libro de haikus pendiente.

Ha publicado los poemarios El ojo entornado, En el idioma de los delfines, la antología El aire del origen [Poemas 1990-2002], Los posos de la sed y dos colaboraciones con pintores: La tierra desigual (2005), con Hugo Pitti, y Alas de metal (2008), con Graciela. Entre los últimos, La piedra habitada, Pausa para anuncios, Papi, no se puede pagar sin aliento y Porque tú me has hablado. Precisamente para presentar estos dos últimos ha viajado a Gran Canaria, donde comentaron su obra Elsa López y Oswaldo Guerra. En prosa es autor de Siete cuentos y Vivir sobre el volcán. Ha sido traducido al francés, alemán y rumano, sin duda es un creador atento, pausado y resistente. Desde La Palma hacia el mundo.