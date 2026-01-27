Enrique de Ossó en un día grande para las teresianas

Hoy es un día grande para las Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, para toda la Familia Teresiana y para los catequista españoles ya que San Enrique es su patrono, nombrado por Juan Pablo II.

Fiesta no sólo porque en el calendario litúrgico la Iglesia celebra su santidad y como tal le dedica este día, sino porque fue un sacerdote que, ya desde el seminario, su afán por la oración y el apostolado fue una constante en su vida e iba creciendo conforme pasaba el tiempo. La Palabra de Dios y los escritos de Santa Teresa fundamentaron su Fe y acción apostólica.

Con respecto a la acción apostólica la situación político-social no era fácil y la única solución para el sacerdote era la entrega heroica al apostolado en su contexto hasta el derroche de las energías personales, para utilizar los escasos medios disponibles. Entre el apostolado de la cátedra y el de la calle, por la gravedad del momento optó por lo segundo. Y por eje y base de estos afanes apostólicos, centro uno del partieran o convergieran todos los demás: reencarnar el espíritu teresiano. El apostol teresiano del siglo XIX . Entre las varias actividades de San Enrique ñas tres que más se destacan: su apostolado de la palabra; su apostolado de la pluma; y su apostolado teresiano

Ante la situación conflictiva de 1968, la catequesis fue casi el único campo de acción, desde el apostolado de la pluma; ya al año siguiente el Obispo de Tortosa don Benito Vilamitjana, le encomendaba oficialmente la dirección de la catequesis de la diócesis. Fruto de esta experiencia catequética fue el libro Guía del Catequista publicado en su primera edición en 1872 que en años sucesivos se reedito y hoy se conserva con adaptaciones como una de las principales obras del gran catequista y pedagogo del s. XIX siendo su última edición eb el año 2006.

Otra de sus obras más significativas en este apostolado de la pluma fue el Cuarto de Hora de Oración que remontándonos al año 1978 ya tenía 52 ediciones, posteriormente se ha seguido reeditando siendo la última reimpresión en el año 2000 por ediciones STJ y hasta el 2025 con el título El cuarto de hora de oración: manual para aprender a orar con Santa Teresa.

A estas se le añadieron otras publicaciones unas 22 ademas de miles de cartas y apuntes espirituales, unas 3000 conservadas.

Los rasgos de su santidad se iban jalonando no sólo con la pluma sino con su incansable actividad, casi frenética, para llegar a todos los rincones de España y posteriormente a otros continentes.

Destacar que desde siglos atrás la pluma ha sido el símbolo del poder de la palabra escrita. En el periodismo representa: la voz pública, la libertad de expresión y la responsabilidad ética de quien informa y cobra especial sentido en el periodismo informar, denunciar o explicar pudiendo transformar sociedades sin violencia. San Enrique tuvo también su propio periódico llamado El Amigo del Pueblo.

