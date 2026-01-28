Agua fresca en tiempos racistas: España prepara la regularización de más de medio millón de personas

Niños de 5 años siendo detenidos. Regularización masiva para medio millón de personas. Dos noticias como agua y aceite en Estados Unidos y en España. El horror contra el sentido común. La barbarie se opone a la humanidad. El estado español se lleva esta por goleada: diferenciarse de las políticas racistas antiinmigración de los yanquis, en un momento de tensión global como el que estamos viviendo, sienta igual que beber un trago de agua fresca después de horas de pateada. Me recuerda a las movilizaciones por Palestina que hubo durante tanto tiempo en el país mientras que en otros puntos del mundo la solidaridad estaba cruda. No se preocupen, que hay críticas también para España –y muchas–. Pero antes, creo que esta noticia por la que tanto se ha esforzado el colectivo Regularización Ya merece su propia celebración.

Hoy celebramos. Por todas aquellas personas que ya no tendrán que afrontar esperas e incertidumbres eternas para conseguir un papel que valide sus vidas. Hoy celebramos. Por un acuerdo histórico que no es fruto de la casualidad ni de las concesiones gratuitas, sino de la constancia y el empuje de todo un movimiento. Pero también recordamos y seguimos andando. El camino continúa por todas las personas que se han quedado atrás en esta nueva medida.

Unas 840.000 personas se encuentran en situación administrativa irregular en España

No, José Luis, nadie le va a regalar a Mohammed un DNI. ¿Sabes tú, José Luis, lo difícil que es conseguir un lugar donde vivir cuando no tienes ni permiso de residencia temporal? ¿O un trabajo donde no te exploten y te paguen justamente? Yo no lo sé, José Luis, porque yo no me he visto en esa tesitura. Pero sí es la realidad de unas 840.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular. La mayoría llegadas en avión, no en patera.

Bromitas y Joseluises aparte: si los derechos humanos no te convencen, tampoco piensas que migrar es inherente a las personas o tienes la misma empatía que un zapato, debes saber también que la irregularidad administrativa perjudica al país. Menor contribución a los impuestos y más economía sumergida son algunas de sus consecuencias, pero me niego a desgranar una sola palabra más sobre este asunto. No entraré al juego de justificar que las personas merecen derechos solo porque puede ser beneficioso.

Celebramos, pero no está todo hecho

El primer y más importante motivo para dar a una persona el papel que le permitirá subsistir, acceder a una vivienda, obtener un trabajo o recibir atención sanitaria es extremadamente simple: ser una persona. Pienso ahora en aquella mujer migrante anónima –y cuántas habrá como ella– que trabajaba de interna en casa de un abusador. Ella no podía denunciar porque no tenía papeles. Pienso también en Mahmoud Bakhoun, un hombre que trabajaba como mantero y murió ahogado después de tirarse al río, a pesar de que no sabía nadar, para huir de la Policía porque no tenía papeles.

Todo empieza por algo tan frío y tan simple como tener papeles. Por eso, hoy celebramos: este es un logro histórico que puede cambiar para mejor la vida de más de medio millón de personas.

Pero, al mismo tiempo, les invito a que no olvidemos y no demos todo por ganado. España no es antirracista. España no abre sus puertas a las personas migrantes. Porque España, al igual que Estados Unidos, recurre a la detención de las personas por el mero hecho de desplazarse –sí, también menores: miren las cárceles para migrantes en Mauritania financiadas con dinero español–. Que lo haga en silencio o fuera de las fronteras no elude esa realidad. Hoy celebramos por unas, pero también seguimos en el camino por todas las demás.