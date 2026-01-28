El león que no es un león

Soy psicóloga y, tal vez por ello, estoy en un momento en el que me aburren los libros de psicología. Dicho esto, imagino a más de una persona diciendo: «Pues vaya psicóloga». Sin embargo, para ejercer esta profesión no necesitas leerte todo lo que se publica sobre el tema, a veces, es más importante escuchar con atención y sin prejuicios para entender al otro. Hubo un tiempo en el que me lo leía todo. Si un psicólogo publicaba un libro sobre apego, depresión, duelo o cualquier otra materia, ahí estaba yo, devorándolo como Triki engullía galletas. Hasta que me cansé y decidí volver a leer por puro placer, opté por descubrir historias y personajes que me ayudaran a desconectar del día a día, algo muy necesario y sano. Entonces, llegó a mí por cuestiones laborales la propuesta de leerme el libro «No es un león, es ansiedad» de la psicóloga canaria Érika Sosa y he de reconocer, como le comenté a la autora, que me esperaba el típico manual sobre trastornos del estado de ánimo que narra verdades absolutas y promete soluciones mágicas. No hay nada que deteste más en una disciplina como la psicología que las verdades absolutas y las sentencias firmes. En cambio, para mi sorpresa -y por ello he decidido escribir sobre él- me topé con un libro cercano, divertido, humano y honesto. Sosa cuenta sin tapujos su relación con la ansiedad y lo hace de tal forma que, aunque es una lectura para ir despacio, saboreando cada aprendizaje, no querrás dejar de leer. Además, en cada capítulo hay una serie de ejercicios que son como pararte a coger aire en medio de la maratón de sensaciones que la ansiedad, el estrés y el día a día nos hacen experimentar. Viene a ser una toma de tierra que te aísla de fugas o tensiones eléctricas de tu sistema nervioso. Otra de las cualidades del texto es el uso de metáforas para llegar al lector. Me sentí muy identificada con el ropero que ansiaba cumplir con su propósito de almacenaje y de tanto que lo usaron para su fin, terminó desbordado por una minúscula cajita de regalo. ¿Cuántos de ustedes no han ido acumulando y acumulando cosas en los cajones internos hasta que, por culpa de algo que parecía insignificante, terminaron saltándoseles los goznes? Yo fui ese ropero, por eso me gusta hacer limpieza constantemente. Sumado a todo esto, en el Instagram de Sosa @lapsicologaenflow no encontrarás a la típica influencer que siempre va monísima, se pasa con los filtros y te dice constantemente qué debes hacer y qué no para sentirte bien. Ella aparece al natural, con el moño desordenado y más que darte lecciones, se las da a sí misma normalizando lo cotidiano: el miedo, la incertidumbre, las dudas y, claro, también la alegría, la ilusión y los sueños. Tras terminar el libro me sentí agradecida de haber conocido a través de su voz al león que no es un león y de saber que todos, con ayuda, podemos ser unos estupendos domadores. Este artículo no es solo una recomendación literaria, sino también un recordatorio de la importancia de limpiar de cuando en cuando el armario de nuestra alma. n