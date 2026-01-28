Mala racha

Los resultados negativos forman parte inherente del fútbol. Son ese tramo incómodo del camino en el que todo cuesta un poco más, donde el balón parece no querer entrar y cada error se multiplica en el marcador y en la severa grada. A la UD Las Palmas, conviene recordarlo sin ambages, le queda mucho río por cruzar y no hay que dejar de mirar la orilla pese a los remolinos. Perder la perspectiva en estos momentos suele ser el primer paso hacia decisiones equivocadas.

Es momento de alejarse de pataletas estériles de los jugadores que no ayudan ni al vestuario ni al proyecto. El ruido externo, las prisas y los reproches constantes lastran el objetivo y rara vez sacan a un equipo del bache; más bien lo hunden un poco más. Este indeseable escenario exige cabeza fría, análisis sereno y confiar en el buen hacer de Luis García y su plantilla. Un equipo competitivo que debe tener competencia interna. No como castigo, sino como estímulo. La competencia sana eleva el nivel, aprieta a los titulares y mantiene alerta a los que esperan su oportunidad. Es una de las claves para que los amarillos crezcan incluso en los momentos difíciles, que algunos se apresuran en llamar crisis.

Ahora bien, también toca ser realistas. Las lagunas en el eje de la defensa, uno de los pilares del equipo hasta ahora, obligan a actuar. Reajustar la zaga no es una opción, es una necesidad, sobre todo con los dos centrales titulares de baja ante la Real Sociedad y las dudas de Marvin Park en el lateral. Reforzar la retaguardia es parte del trabajo cuando el calendario no perdona y la exigencia es máxima. Pero hacerlo desde la calma, no desde el pánico.

En este contexto, el papel de las 'vacas sagradas', como Jesé y Viera, cobra una importancia capital. No se trata solo de rendimiento futbolístico, sino de madurez y liderazgo. Arropar a los nuevos fichajes (Benedetti, Pedrola, Iker Bravo o Miyashiro) ayudarles a adaptarse y mantener claros sus roles dentro del grupo es fundamental para sostener el equilibrio del vestuario y seguir avanzando.

El fútbol es un estado de ánimo. Cuando las cosas no salen, abrazarse a la tranquilidad es casi un acto de rebeldía al que debe sumarse la UD Las Palmas. Las malas rachas, como en la novela de John Ridley pasan, pero la identidad y el trabajo bien hecho permanecen. Y, para avanzar sobre ese exigente río hacia la orilla de Primera, por largo y profundo que parezca, solo se cruza paso a paso y con templanza torera.