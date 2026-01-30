Canarias Importa II: es hora de repensar nuestro bienestar

Canarias vive un momento decisivo. Las tensiones sociales, económicas y territoriales que atraviesa el Archipiélago han puesto en evidencia los límites del modelo de desarrollo y de bienestar vigente. Frente a este escenario, el documento Canarias Importa II. Bienestar Social, impulsado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, propone una reflexión profunda y necesaria: repensar qué entendemos por bienestar y cómo construirlo colectivamente desde una perspectiva de derechos, equidad y sostenibilidad.

Canarias se enfrenta hoy a un contexto marcado por transformaciones profundas y simultáneas que afectan de manera directa a la vida cotidiana de su población. Persisten elevados niveles de pobreza, de desigualdad social, precariedad laboral y dificultades estructurales de acceso a la vivienda, mientras los sistemas públicos de protección social soportan una presión creciente. A ello se suman los efectos del cambio climático, la fragilidad ambiental del territorio y la exposición del Archipiélago a crisis externas que escapan a su control, desde las económicas hasta las geopolíticas.

Estas dinámicas no son nuevas, pero sí se han intensificado en los últimos años. Las sucesivas crisis han actuado como un espejo incómodo que refleja las debilidades de un modelo centrado de forma prioritaria en el crecimiento económico y en indicadores que no siempre captan la calidad real de vida de las personas. En Canarias, esta realidad se ve agravada por las singularidades propias de un territorio insular, fragmentado y dependiente, con importantes desequilibrios internos y una fuerte presión sobre sus recursos naturales.

En este contexto emerge Canarias Importa II, una iniciativa que va más allá de un informe técnico para situarse como una propuesta de reflexión estratégica sobre el bienestar social en las Islas. Impulsado desde el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el documento nace con la voluntad de ofrecer un marco de análisis que ayude a comprender las interrelaciones entre derechos, servicios públicos, gobernanza, territorio y comunidad, colocando a las personas y a los cuidados en el centro del debate público.

El proceso de elaboración de Canarias Importa II es, en sí mismo, una muestra del modelo de bienestar que se defiende. En él han participado de manera altruista personas procedentes de ámbitos académicos, profesionales, sociales y comunitarios, unidas por una convicción compartida: los desafíos actuales no pueden abordarse desde respuestas aisladas o sectoriales. Requieren, por el contrario, enfoques integrales, colaborativos y sostenidos en el tiempo, capaces de articular conocimiento, acción pública y compromiso social. Esta metodología participativa se alinea con un modelo conceptual de bienestar que reconoce la corresponsabilidad y la inteligencia colectiva como activos estratégicos.

Uno de los aportes fundamentales del documento es su apuesta por una concepción amplia del bienestar. Frente a visiones reduccionistas que lo equiparan al crecimiento económico o al empleo, Canarias Importa II plantea el bienestar como una realidad compleja y multidimensional. Hablar de bienestar implica hablar de salud física y mental, de acceso a una vivienda digna, de seguridad vital, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de calidad de las relaciones comunitarias, de empleabilidad, de participación democrática y de protección del entorno natural.

Desde esta perspectiva, el bienestar se concibe como un derecho efectivo y como una construcción social vinculada a la realidad concreta de las personas y de los territorios. No depende únicamente de transferencias económicas o de políticas asistenciales, sino del funcionamiento articulado de distintos vectores: la garantía de los derechos humanos y la equidad, la fortaleza de los servicios comunitarios de proximidad, la calidad de la gobernanza democrática, la gestión sostenible del territorio y la capacidad colectiva de innovar para dar respuesta a problemas estructurales.

El documento subraya especialmente la importancia del ámbito local y comunitario como espacio clave para la generación de bienestar. El debilitamiento de los vínculos sociales, la sobrecarga de los sistemas de protección y las dificultades de coordinación institucional ponen de relieve la necesidad de avanzar hacia servicios más integrados, preventivos y centrados en las personas. Servicios capaces de atender la diversidad de trayectorias vitales y situaciones de vulnerabilidad presentes hoy en la sociedad canaria.

Asimismo, Canarias Importa II incorpora de forma explícita la dimensión territorial y ambiental del bienestar. En un territorio frágil y limitado como el canario, el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad no es una opción, sino una condición imprescindible para garantizar la calidad de vida presente y futura. La planificación del territorio, el uso responsable de los recursos y la protección de la biodiversidad se convierten así en elementos centrales de cualquier modelo de bienestar que aspire a ser duradero.

La diversidad social, cultural y demográfica, incluidos los procesos migratorios que atraviesan el Archipiélago, forma parte también del contexto estructural en el que se construye el bienestar. Lejos de enfoques que presentan la diversidad como un problema, el documento apuesta por políticas inclusivas que la reconozcan como un valor y que garanticen el acceso equitativo a derechos, recursos y oportunidades, reforzando la cohesión social y la convivencia democrática.

Este análisis del contexto no es un ejercicio descriptivo ni académico en sentido estricto. Constituye el punto de partida para una pregunta de fondo que interpela al conjunto de la sociedad canaria: ¿qué modelo de bienestar necesitamos para afrontar los retos presentes y futuros? Si el diagnóstico evidencia los límites del modelo actual, el siguiente paso es definir con claridad los principios, valores y vectores que deben orientar un nuevo marco conceptual de bienestar.

Repensar el bienestar no es una cuestión técnica reservada a especialistas, sino un debate profundamente social y político. De cómo se defina ese marco dependerá la capacidad de Canarias para reducir desigualdades, fortalecer sus comunidades, proteger su territorio y ofrecer condiciones de vida dignas en un escenario de incertidumbre creciente. El contexto está claro; el reto ahora es dotarnos de un modelo de bienestar a la altura de los desafíos que enfrentamos.

Canarias Importa II es, en definitiva, una invitación abierta a este debate imprescindible. Un llamamiento a mirar más allá de los indicadores habituales y a situar el bienestar de las personas en el centro de las decisiones públicas. Quienes deseen profundizar en este análisis y en la propuesta de modelo que se plantea pueden consultar el documento completo (disponible a través del Consejo Social de la ULPGC), concebido como una herramienta al servicio del diálogo social y de la construcción colectiva de un futuro más equitativo, justo y sostenible para Canarias.