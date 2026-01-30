Homenaje a la ignorancia

Zapatero emplea machaconamente, hasta resultar odiosa, la palabra «retenido» para referirse a los presos políticos en Venezuela. Tan habitual es la alusión que indigna a los familiares de los encarcelados por el régimen bolivariano como sorprende a cualquiera ajeno al conflicto generado por la disidencia en el país del Libertador. Antonio Maestre, que se dice periodista y pregona a los cuatro vientos el buen ejercicio de la profesión, utiliza una expresión con la que retrata antes su fanatismo ideológico que el pretendido acto de fe por la libertad de prensa, llamando a las voces de la oposición venezolana, afincadas en el Madrid de los Austrias, la «gusanera fascista».

Ambos, el político y el periodista, hacen un flaco favor a la democracia, comenzando por el principio fundamental del derecho a recibir una información rigurosa y fidedigna sobre la realidad que nos rodea, a la que, en cierta manera, tergiversan y someten al dictado ideológico sin parar en barras. En sus manos, los noticiarios de medio mundo deberían desaparecer, puesto que no se ciñen a una determinada visión del mundo de la que únicamente ellos son partícipes. Es más, ya lo han dicho algunos portavoces de la izquierda radical, como Pablo Iglesias o el desquiciado Monedero, haciéndose eco de las propuestas totalitarias de señalados profesores de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, tal vez el reducto más sectario de cuantos existen en la educación española.

Lo cierto es que hay un sector de la política nacional que hace las veces de poder inquisitorial, actuando como una censura oficial de la opinión, con el propósito de evitar que la información fluya en libertad y que se conozca la realidad de las cosas, además de que éstas puedan ser nombradas con la debida autenticidad. En esencia, manifiesta el deseo obsceno de filtrar el conocimiento para que sólo se disponga de una parte del todo, la que precisamente interesa a los grupos de poder en torno a los partidos políticos. Para un servidor, son los conspicuos representantes de la ignorancia social: el desprecio por la verdad de los hechos provoca que el conocimiento sea tildado de «fascista», el peor calificativo que existe para la izquierda desfachatada, si bien es el espejo en el que se mira cada día.

Sin embargo, el problema de la veracidad es de un alcance mucho mayor que las veleidades de un Zapatero o las cuitas del ideólogo que reparte carnets de buen periodismo entre sus compañeros de profesión. El conflicto presente en las declaraciones de uno y de otro se incardina en uno de los males endémicos de la democracia española, la progresiva sustitución del conocimiento por la ignorancia consentida, quizás el adoctrinamiento de las masas. Tal apuesta se llevó a cabo, primero en las aulas de los centros escolares (recuérdese aquel pastiche bautizado como Educación para la Ciudadanía), en un modo que la historia juzgará en su momento, y ahora se apronta con descaro en los medios informativos. Desde hace un par de décadas, coincidiendo con la llegada al poder de los hombres del risueño leonés, en España se rinde un homenaje diario a la ignorancia como método efectivo para el control social.

El famoso sabio de la covacha a la que acudió Adriano para conocer de primera mano si era merecedor de un imperio, el estoico Epícteto, fue el autor de una de las frases que debería figurar en cualquier redacción de periódico, al igual que en los centros de enseñanza: «la grandeza del alma se mide por lo justo de las opiniones». Los miembros de la izquierda, la más siniestra y radical, nos quieren ignorantes, adocenados e insensibles ante la realidad, comenzando por el uso de las palabras que califican lo que sucede. Lo que no se nombra, no existe, tal es la proclama a seguir. Persiguen que nuestras almas sean pequeñas como el mundo que pintan, donde la libertad y la misma verdad, de ser valores consustanciales al hombre, pasarían a ser repudiados como factores de distorsión social. En definitiva, nos sueñan esclavos de la Palabra del Amo.